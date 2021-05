Công an tỉnh Thanh Hóa phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID - 19

Chiều 27-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID – 19.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 Công an tỉnh; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn dân đoàn kết thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19; thiết thực hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an, các lực lượng chức năng các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cùng với cả nước đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa tham gia ủng hộ vật chất để cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh việc nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an Thanh Hóa đã nỗ lực hết mình cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động. Song trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp ở nhiều địa phương, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thanh Hóa tích cực đóng góp, ủng hộ một phần vật chất để cùng cả nước, cả tỉnh phòng chống dịch, đồng thời hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đang ngày đêm cùng với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 Công an tỉnh; thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tự nguyện quyên góp kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID – 19.

Đình Hợp