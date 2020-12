(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-11, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng 40 triệu đồng cho 2 đơn vị là Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an huyện Triệu Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

{title} Công an Thanh Hóa trao thưởng cho các đơn vị lập thành tích suất sắc trong đấu tranh chống tội phạm Chiều 24-11, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng 40 triệu đồng cho 2 đơn vị là Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an huyện Triệu Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Như tin đã đưa, qua nắm bắt thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây mua bán người liên tỉnh với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc. Trong khi đó, Công an huyện Triệu Sơn đã phá thành công chuyên án, điều tra, làm rõ đối tượng Huỳnh Lực (SN 1995) ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, là đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đọat tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn trao thưởng cho Công an Triệu Sơn. Thay mặt Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh đã trao thưởng cho 2 đơn vị nói trên số tiền 20 triệu đồng/đơn vị. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc điều tra khám phá chuyên án mua bán người có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng buôn bán người trên thế giới và trong nước. Riêng Chuyên án lừa đảo trên mạng Imternet do Công an huyện Triệu Sơn điều tra, khám phá đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, phát hiện ra thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh để nhân dân đề cao cảnh giác. Đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm vững chắc ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp này Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cũng đã thưởng nóng cho Công an huyện Triệu Sơn 10 triệu đồng. Thái Thanh

Từ khóa: Tội phạmCơ quan cảnh sát điều traTrao thưởngTội phạm công nghệ caocông an tỉnhTriệu SơnHuyện Triệu SơnCông an huyện