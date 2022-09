Công an Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Xác định việc cấp tài khoản định danh điện tử là nội dung quan trọng trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử.

Công an huyện Quan Hóa hướng dẫn người dân mở tài khoản định danh điện tử tại điểm dịch vụ công khu 4, thị trấn Hồi Xuân.

Đề án 06 xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp. Theo đó, tổ chức và cá nhân được hưởng các tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua “định danh điện tử”. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.

Với vai trò thường trực về thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng cũng như trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn tham mưu với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập tổ công tác. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu về lợi ích của việc mở tài khoản định danh điện tử.

Trung tá Lê Thị Quỳnh Hương, Đội trưởng Đội Cư trú căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đề án 06 đặt ra, lực lượng công an, nhất là lực lượng công an cơ sở đã và đang căng mình triển khai các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững, lâu dài, bởi đây là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, gắn việc “làm sạch” dữ liệu dân cư với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, đối tượng, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip và hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện. Ngoài ra, thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng công an Nhân dân trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã thu nhận được hơn 255.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Là một trong những đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo, kiểm soát, đôn đốc các phòng, ban nghiệp vụ, công an xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư; thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trong diện cần thông báo; đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ, in và cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định. Cùng với đó, đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID khi công dân có nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Thọ Xuân đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phiếu thu thập thông tin dân cư và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn theo kế hoạch của Công an tỉnh.

Để thực hiện đề án đúng tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu thông tin dân cư, thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân nắm, hiểu rõ những tiện ích của dịch vụ công. Thường xuyên rà soát, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, trung tâm một cửa liên thông các huyện, thành phố đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống đường truyền và dữ liệu dân cư quốc gia, qua đó đưa Đề án 06 đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Quốc Hương