Chọn lợi ích lớn hơn

Tôi thường đến quán rượu đêm quen thuộc cùng bạn vào dịp vui vì ở đây có chế độ lái xe hộ miễn phí trong vòng bán kính 5 km đưa khách về nhà khi quá chén.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thường khi say tâm lý chung của khách nhậu là không muốn lái xe, nhất là sau khi chế tài xử phạt vi phạm nồng độ cồn tăng nặng. Thế nhưng vì tiện, và cũng có những người quan niệm rằng có xe riêng thì tội gì phải đi taxi, đi nhờ, nên cứ thế lái xe đến quán nhậu. Nhưng khi say, không thể điều khiển phương tiện an toàn được nữa, họ thường rất lúng túng. Việc chăm sóc khách hàng theo cách rất riêng ấy nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Cách đây ít ngày, khi gần say tôi chủ động đặt vấn đề với chủ quán bố trí lái xe hỗ trợ tôi về nhà vào cuối buổi, nhưng anh cho biết dịch vụ không còn. Hỏi vì sao, có phải lý do kinh tế không, anh trả lời hoàn toàn không. Anh cho biết mới đây một nhóm khách nhậu uống quá chén, anh đề nghị bố trí lái xe hộ chở họ về nhà thì bị nhóm khách phản ứng. Họ nói rằng đến được thì tự về được, phải có sĩ diện đàn ông chứ. Còn nếu như xem thường khả năng của họ, thì họ sẽ không đến quán nữa. Anh thuyết phục vì sự an toàn của khách hàng, cho phép quán phục vụ, nhưng nhóm người này nhất quyết không nghe, còn gây sự. Đó là nhóm khách thứ ba phản ứng khi được đề nghị hỗ trợ kể từ khi anh mở quán. Vì không muốn làm mất lòng khách hàng, anh đã bỏ việc lái xe miễn phí đưa khách về nhà.

Nghe câu chuyện của chủ quán, tôi không khỏi băn khoăn. Chủ quán nhậu cũng chỉ là một trong nhiều đối tượng mà tôi biết đang phải đứng trước những xung đột trong suy nghĩ và cuối cùng đã chọn lợi ích lớn hơn, gần gũi với mình hơn.

Mấy hôm nay trên một số tờ báo lại xôn xao bàn tán phát ngôn của một vị lãnh đạo ở phía Nam với nội dung đề nghị cơ quan công an và văn hóa xem xét lại cách xử phạt nồng độ cồn và giới nghiêm giờ đóng cửa quán vào ban đêm bởi nó gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho kinh tế đêm của địa phương. Đúng là đứng ở góc độ khác nhau thì luôn có những lựa chọn khác nhau. Phát triển kinh tế một địa phương hay doanh thu của một quán nhậu đều được người đứng đầu lựa chọn theo cách thực dụng nhất, và ai cũng có cái lý của mình. Chúng ta phải chấp nhận một điều rằng, chính sách nào khi ban hành cũng sẽ có điều không được như ý. Để có được sự trọn vẹn, đem lại lợi ích cho nhiều phía là điều không dễ. Nhiều khi chúng ta phải chấp nhận hy sinh sự thiệt hại ít để lấy những lợi ích lớn hơn, cho số người đông hơn. Không vì sự sốt ruột bởi sự tụt lại của kinh tế đêm địa phương mà “xé rào” quy định. Cũng không phải vì có khách hàng nào đó chưa hài lòng mà chủ quán rượu bỏ đi việc làm được đánh giá cao góp phần giữ an toàn tính mạng cho số đông khách hàng, chính là những người đang đem lại nguồn thu quan trọng cho quán.

Hạnh Nhiên