Chi trả hơn 442 triệu đồng bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Lang Chánh và Quan Hóa

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) chi trả quyền lợi bảo hiểm “Bảo an tín dụng” cho gia đình 3 khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro tại các huyện Lang Chánh và Quan Hóa.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Lang Chánh.

Theo đó, ABIC Thanh Hóa chi trả hơn 442 triệu đồng cho gia đình các ông: Hà Văn Lăng, Hà Văn Peng ở xã Trí Nang là khách hàng vay vốn tại Agribank Lang Chánh và gia đình bà Phạm Thị Xoan là khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Quan Hoá. Số tiền này bao gồm quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng, quyền lợi lãi vay và hỗ trợ mai táng phí.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Quan Hóa

Được biết, khi vay vốn các gia đình được tư vấn mua bảo hiểm Bảo an tín dụng kèm khoản vay nhằm nâng cao khả năng an toàn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo được sự yên tâm cho khách hàng do được bảo đảm nguồn tài chính để trả vốn và lãi vay khi gặp bất trắc, biến cố xảy ra.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm của ABIC dành cho những khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi khách hàng gặp rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt họ chi trả khoản vay cũng như phần lãi phát sinh cho ngân hàng.

Khánh Phương