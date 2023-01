Cảng cá Lạch Hới nhộn nhịp ngày cận Tết

Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhộn nhịp, tấp nập tàu, thuyền ra khơi trở về mang theo tôm, cá... và giao thương mua bán hàng hóa của bà con Nhân dân.

Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) là một trong những cảng cá lớn của tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, cảng cá Lạch Hới càng nhộn nhịp hơn bởi các phương tiện đánh bắt hải sản vươn khơi trở về và cảnh mua bán tấp nập trên cầu cảng.

Những con tàu vừa cập cảng, hàng hóa nhanh chóng được ngư dân bốc xếp lên bờ...

Sau chuyến vươn khơi trở về, nhiều chủ tàu phấn khởi vì trúng đậm, mang lại thu nhập vào những ngày giáp tết.

Thương lái đợi sẵn ở bến cảng, từng khay cá được vận chuyển nhanh chóng lên các xe chở đi tiêu thụ.

So với ngày thường, những ngày này giá cả các loại hải sản cao hơn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhu cầu mua bán thực phẩm của người dân tăng cao nên dù giá cả có cao hơn thì các mặt hàng tôm, cá vẫn được nhiều người lựa chọn.

Các loại hải sản tươi ngon được bày bán tại khu vực cầu cảng...

...tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán.

Hải sản được sơ chế ngay trên bờ, những ngày giáp tết thì các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng bận rộn hơn.

Vào những ngày giáp Tết, số lượng tàu thuyền, người dân ra vào Cảng cá Lạch Hới đông hơn. Vì vậy, Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới đã bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực cầu cảng để tổ chức hướng dẫn tàu thuyền vào cảng bốc dỡ sản phẩm, tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm, tránh ùn tắc, gây mất an ninh trật tự. Hiện nay, Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thảo Nguyên