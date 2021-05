Các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19

Mặc dù đang bước vào mùa du lịch hè, nhưng tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và một số nước tại khu vực Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm an toàn cho du khách, các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch, trang bị đầy đủ khẩu trang và nước sát khuẩn tại các cơ sở dịch vụ cho nhân viên và du khách sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Thực hiện đo thân nhiệt cho khách khi vào khu vực cơ sở lưu trú…

Du khách thực hiện kê khai thông tin lịch trình lưu trú đảm bảo việc truy xuất thông tin.

Du khách thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang khi đến các điểm du lịch.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan... đặc biệt chú trọng, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế lây nhiễm, ổn định hoạt động kinh doanh.

Ông Lê Đức Sinh, Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Thanh Hoá, chia sẻ: Chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5, tại khách sạn đã đặt kín phòng, tuy nhiên do lo ngại dịch bệnh, có tới 50% khách hủy đặt phòng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Đơn vị tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch cho du khách bằng pano, băng zôn, thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, thực hiện giãn cách. Đồng thời trang bị thêm máy đo nhiệt độ, dung dịch sát khuẩn bố trí ở sảnh lễ tân, thang máy; yêu cầu nhân viên và du khách phải đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc; hướng dẫn người cung cấp hàng hoá vào khách sạn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Tại một số địa điểm thu hút đông khách du lịch, các biện pháp phòng chống dịch cũng đã được tăng cường.

Ở các địa điểm công cộng trong khu di tích, danh thắng, đều đã tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa, sử dụng pa nô, áp phích để đăng tải thông tin, biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.

Du khách Nguyễn Xuân Cảnh, đến từ quận ĐỐng Đa, Hà Nội chia sẻ: Tôi nhận thấy công tác phòng chống dịch của TP Sầm Sơn được thực hiện rất tốt, chúng tôi rất yên tâm. Dù vậy, chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà điểm du lịch yêu cầu, đồng thời đeo khẩu trang như một thói quen tại nơi công cộng để bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Theo cảnh báo của Bộ Y tế và các chuyên gia, thời điểm này nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại rất cao. Để đảm bảo du lịch an toàn, ngành du lịch đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, quyết liệt thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, cũng như yêu cầu du khách nâng cao ý thức phòng chống dịch, nhằm bảo đảm hoạt động du lịch an toàn, khẳng định Thanh Hoá là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách.

Tô Hà