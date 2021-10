Bảo hiểm thất nghiệp – “bệ đỡ” cho người lao động mất việc do dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài khiến hàng nghìn lao động bị mất việc làm. Và chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang trở thành “bệ đỡ” cho người lao động trước khi tìm được việc làm mới.

Người lao động làm thủ tục khai báo hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, sáng 4-10-2021.

Giúp sức người lao động

Chị Trần Thị Thương ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa) đã gần 12 năm, trong đó có 10 năm đóng BHTN. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà xa công ty, lại đang nuôi con nhỏ nên chị Thương xin nghỉ việc từ tháng 7-2021. Trong thời gian nghỉ việc, chị đã làm hồ sơ để hưởng chính sách BHTN gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa. Chị Thương chia sẻ: Nghỉ việc đồng nghĩa với việc không có khoản thu nhập cố định hằng tháng, nhưng chi phí sinh hoạt của gia đình không thuyên giảm, số tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ giúp tôi trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này.

Trước đây, vì mưu sinh mà chị Lê Thị Nhung ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống rời quê làm công nhân tại Công ty Samsung Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đến khi sinh con chị trở về quê nghỉ chế độ thai sản theo quy định. Đến tháng 6-2021 thì hết thời gian thai sản, phải quay trở lại công ty làm việc. Song, do dịch COVID-19 nên chị xin nghỉ hẳn việc tại Công ty Samsung, ở nhà chăm con. Dự tính sẽ xin đi làm ở một công ty may gần nhà bởi trước khi đầu quân vào Công ty Samsung, chị Nhung đã từng làm công nhân may công nghiệp nên cũng có chút kinh nghiệm trong nghề may. Trong thời gian chưa tìm được việc làm mới, chị Nhung đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp.

Với anh Nguyễn Đình Dũng, ở phường Quảng Tâm có thời gian làm việc tại Công ty CP Thương mại dược phẩm Bình Minh (đóng trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) được gần 2 năm, với thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty phải cắt giảm lao động nên anh lâm vào tình trạng bị mất việc làm. Anh Dũng cho biết: Khoản tiền trợ cấp từ nguồn đóng BHTN sẽ “cứu cánh” cho tôi trong thời gian chưa tìm được công việc mới.

Không chỉ là giải pháp nhất thời

Đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, anh Nguyễn Đình Dũng không chỉ được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mà còn được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm. Nhưng anh Dũng chỉ quan tâm đến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ngành da giày ở Khu Công nghiệp Lê Môn và mong muốn nhanh chóng tìm được việc làm mới để ổn định cuộc sống. Với chị Trần Thị Thương ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, nhận được số tiền trợ cấp thất nghiệp cũng chỉ đủ để chi tiêu tiết kiệm trong 2 - 3 tháng, nên nhân cơ hội này chị tranh thủ học nghề để chuyển đổi công việc. Trong lúc khó khăn về kinh tế, được hỗ trợ đào tạo nghề sẽ giúp chị có tay nghề để duy trì việc làm bền vững, ổn định nguồn thu nhập.

Không riêng gì anh Dũng, chị Thương mà những người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm mới đều được tư vấn, giới thiệu học các ngành nghề, việc làm phù hợp. Qua đó giúp người lao động tham khảo, lựa chọn và tìm kiếm cho mình những cơ hội nghề nghiệp mới chất lượng hơn. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết: Trong 9 tháng năm 2021, sở đã thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 17.076 người. 100% người lao động bị mất việc làm đến nộp hồ sơ hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm được hỗ trợ tư vấn tìm kiếm việc làm mới miễn phí. Tuy nhiên, hầu hết người lao động mới chỉ quan tâm đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và mong sớm tìm được việc làm mới, họ đang còn thờ ơ với việc đăng ký tham gia học nghề để nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề, thích ứng với những yêu cầu của công việc mới khi quay lại thị trường lao động.

Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh từ cuối tháng 4-2021 đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực. Đúng thời điểm khó khăn nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mới đây, ngày 1-10, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ BHTN. Theo đó, người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021, không bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân; người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt từ kết dư quỹ BHTN. Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của người lao động tại thời điểm ngày 30-9-2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Chính sách BHTN đã trở thành điểm tựa cho không ít người lao động tham gia vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp thì chính sách BHTN càng khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an sinh xã hội. Để hỗ trợ tốt nhất cho người lao động, nhất là ở thời điểm nhiều địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các giao dịch về lao động, việc làm. Mọi thủ tục được chuyển sang hình thức trực tuyến, qua đường bưu điện và thông báo trả kết quả qua zalo, email...

Bài và ảnh: Mai Phương