Bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Thành

bộ xã Thành Thọ tuyên truyền pháp luật cho người dân về bảo đảm ANTT.

Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, phương án, nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự (ANTT), góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Năm 2019, xã Thành Long về đích NTM. Đạt được mục tiêu này là một quá trình nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã. Trong số 19 tiêu chí phải hoàn thành, thì tiêu chí 19.2 đặt ra cho địa phương nhiều vấn đề khó khăn khi xã Thành Long là địa bàn có nhiều tiềm ẩn phức tạp về ANTT, nhất là thiên tai, dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, cùng với công an huyện, lực lượng công an xã thường xuyên tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều biện pháp, cách làm hay nên tình hình tội phạm cơ bản đã được đẩy lùi, trong đó phải kể đến việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trên địa bàn xã. Từ đó đến nay, các vụ việc đã giảm dần theo từng năm, những vấn đề phát sinh hay nhen nhóm đã được lực lượng công an xử lý kịp thời từ cơ sở...

Còn tại xã Thạch Định thì lực lượng công an xã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho công an viên chủ động nắm chắc địa bàn để rà soát, xác định rõ tuyến, đối tượng trọng điểm, những vấn đề cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, nắm chắc địa bàn các thôn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Chính vì vậy, nhiều năm qua xã không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân để đưa xã Thạch Định về đích NTM năm 2020.

Việc thực hiện tiêu chí ANTT kể từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thành quan tâm, chỉ đạo, đồng thời, hằng năm ban hành nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện, huy động được các phòng, ban, đoàn thể và Nhân dân tích cực tham gia. Huyện cũng duy trì và thực hiện hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT. Xây dựng lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ đầu không để xảy ra phức tạp. Chủ động tổ chức hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, tham mưu và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, không để kéo dài và phát sinh thành điểm nóng; phối hợp trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”...

Xuân Minh