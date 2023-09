Bàn giao nhà ở cho ngư dân nghèo tại huyện Nga Sơn

Chiều 22-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho 2 hộ gia đình trên địa bàn huyện Nga Sơn. Đây là các công trình do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ theo Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn".

Đại diện Hội CTĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ và quà cho gia đình anh Đỗ Văn Hoan (thôn 5, xã Nga Tân).

Gia đình ông Đỗ Văn Hoan (thôn 5, xã Nga Tân) và gia đình bà Nguyễn Thị Yêu (thôn 7, xã Nga Tiến) thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp. Nắm bắt được hoàn cảnh của các gia đình, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã hỗ trợ các hộ xây dựng nhà theo Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Đỗ Văn Hoan được xây dựng có tổng diện tích 100 m2, trị giá gần 600 triệu đồng. Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Yêu có tổng diện tích 90 m2, trị giá 440 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng, phần còn lại là nguồn đóng góp, hỗ trợ của người thân trong gia đình.

Đại diện Hội CTĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ và quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Yêu (thôn 7, xã Nga Tiến).

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh cũng đã có những món quà động viên các gia đình.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn là một trong những hoạt động trọng tâm của Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, thông qua đó góp phần giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ gia đình ngư dân nghèo, khó khăn có nhà ở an toàn để vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hoài Anh