AIA chi trả gần 1,2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Thanh Hóa

Chiều ngày 11-6, Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 3 khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

AIA Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Thị xã Nghi Sơn

Các khách hàng nhận được chi trả quyền lợi bảo hiểm, gồm: Trần Xuân Nghĩa tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn với số tiền gần 500 triệu đồng (Quyền lợi bảo hiểm tử vong do suy thận); Viên Đình Trà tại xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống với số tiền hơn 533 triệu đồng (Quyền lợi bảo hiểm tử vong do mắc bệnh ung thư Phổi); Đỗ Thị Lịch tại xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống với số tiền hơn 140 triệu đồng (Quyền lợi Bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo do khách hàng bị K tuyến giáp).

AIA Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 2 khách hàng tại huyện Nông Cống

Nhận được thông tin, đại diện Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên và phối hợp với các gia đình hoàn tất các thủ tục để giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Ngay sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, căn cứ vào hợp đồng đã ký, AIA Việt Nam đã chi trả tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho 3 khách hàng nêu trên.

Sau khi nhận được số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm từ AIA Việt Nam, chị Bùi Thị Huệ (Vợ của khách hàng Nguyễn Văn Nghĩa) xúc động cho biết: “Gia đình tôi cảm ơn Văn phòng Tổng đại lý AIA Thanh Hóa đã tạo điều kiện giúp đỡ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hồ sơ để kịp thời nhận quyền lợi bảo hiểm cho gia đình trong lúc khó khăn, giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống”.

Chị Bùi Thị Huệ (Vợ của khách hàng Trần Xuân Nghĩa) chia sẻ tại buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm

Chi trả quyền lợi bảo hiểm là thực hiện cam kết với khách hàng đã đặt niềm tin vào AIA Việt Nam. Mặc dù số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm không thể bù đắp được nỗi đau mất đi người thân, nhưng việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp gia đình các khách hàng sớm ổn định cuộc sống.

Thành lập năm 2000, AIA đã tạo dựng được nền tảng vững chắc tại thị trường Việt Nam. Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, AIA Việt Nam luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tối ưu và dịch vụ chất lượng. Tính đến hết tháng 4 – 2023, tại Thanh Hóa, AIA Việt Nam đã bảo vệ cho hơn 62 nghìn khách hàng, thanh toán số tiền hơn 304 tỷ đồng cho hơn 57 nghìn trường hợp trong đó có 149 tỷ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho hơn 52 nghìn khách hàng.

Quang Trung