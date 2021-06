401 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ hơn 28 tỷ 131 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 10-6, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tiếp nhận.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh trao ủng hộ 50 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Miền Trung trao ủng hộ 1 tỷ đồng.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao ủng hộ 500 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu trao ủng hộ 130 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Quang Trung trao ủng hộ 100 triệu đồng.

Với sự đồng lòng, trách nhiệm để chung tay cùng tỉnh quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19, Tổng Công ty CP Miền Trung đã ủng hộ 1 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu ủng hộ 130 triệu đồng; Công ty TNHH Quang Trung ủng hộ 100 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH Tân Nam Phong ủng hộ 22 triệu đồng; Công ty TNHH BYEOK JINVINA ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty TNHH Điện chiếu sáng Quang Minh ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty TNHH South Asia Garments Limited ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty TNHH May H&H Vina Green Thường Xuân ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty cung ứng nhân lực Xuân Hoa Hà Nội Chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời sẻ chia, đóng góp nguồn lực cùng chung tay với tỉnh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; đồng thời cho biết trong những ngày qua tinh thần đoàn kết toàn dân tộc đã được khơi dậy bằng việc đã có rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân ủng hộ tiền mặt và hiện vật cho công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao thư cảm ơn tới các đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa những tấm lòng cùng chung tay ủng hộ để có thêm nhiều nguồn lực mua vắc - xin và các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tiếp nhận, Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết sẽ chuyển kịp thời nguồn kinh phí ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để sử dụng hiệu quả, thiết thực nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến 16h ngày 10-6 đã có 401 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, với tổng số tiền và hàng trị giá hơn 28 tỷ 131 triệu đồng (trong đó, tiền mặt 26 tỷ 771 triệu đồng và hàng hóa trị giá 1 tỷ 350 triệu đồng).

Phan Nga