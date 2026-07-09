Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh diễn ra chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, tập thể Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác tham mưu tiếp tục được nâng cao, góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên; công tác quy hoạch, đào tạo, kiện toàn cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục và yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, nhất là lãnh đạo chủ chốt phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của tỉnh, theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ; đổi mới tư duy, nhận thức nhằm nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối; thường xuyên tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng tình, thống nhất trong tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng công tác quản lý, phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tham mưu trong tình hình mới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sinh hoạt chi bộ; triển khai hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo các đoàn thể; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng văn hóa công sở, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm.

Quốc Hương