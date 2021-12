Yếu tố giữ chân và thu hút nhân sự ngành chuyển phát nhanh mùa cuối năm

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 với diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều sự xáo trộn cho thị trường lao động. Theo báo cáo mới đây “Thị trường lao động trong làn sóng COVID-19 thứ 4 năm 2021: Thực trạng và hướng đi” do Vietnamworks công bố, có tới 87% người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đáng chú ý, có tới 51,4% người lao động cho biết sẽ chuyển việc sau khi đại dịch kết thúc. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây xáo trộn cho thị trường lao động, đồng thời đặt các doanh nghiệp trước bài toán nhân sự đầy thách thức không dễ tìm lời giải.

Theo một số ý kiến của nhân viên giao hàng công nghệ cho biết, việc đảm bảo an toàn sức khỏe là yếu tố họ quan tâm nhất trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời cũng mong muốn được hỗ trợ tài chính sẽ giúp họ ổn định và gắn bó với công việc.

Theo bà Kiều Thị Tiên Dung, Giám đốc nhân sự Công ty Chuyển phát nhanh J&T Express, cuối năm với diễn biến dịch bệnh khó lường ảnh hưởng ít nhiều tới nguồn nhân lực đặc biệt đối với ngành giao nhận và chuyển phát hàng hóa, cần tăng cường hoạt động mùa cuối năm. Do vậy, J&T Express hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hút thêm nhân sự mới và giữ chân những người lao động hiện có. Theo bà Dung, J&T Express đã thực hiện các chính sách nhân sự đa dạng và duy trì tỉ lệ biến động nhân sự nhỏ hơn 2 con số trong thời điểm khó khăn này. Đây được đánh giá là con số mà các doanh nghiệp đều mong muốn đạt được nhằm ổn định số lượng nhân viên, phát triển công ty một cách bền vững.

Trước đó, ngay từ đầu đợt dịch thứ 4, J&T Express đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động với mục tiêu kép: “Đảm bảo an toàn, giữ vững an tâm” cho người lao động. J&T Express đã nhanh chóng triển khai việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho đội ngũ hơn 25.000 người tại hơn 1.000 bưu cục khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Việc thành lập Tổ phòng chống COVID-19 nội bộ đã được đơn vị triển khai rộng khắp trên toàn bộ hệ thống văn phòng và bưu cục cả nước. 100% nhân viên nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K như thực hiện giao hàng không tiếp xúc, đeo khẩu trang và bao tay y tế trong quá trình khai thác, đóng gói hàng hóa.

Việc giao hàng không tiếp xúc và các biện pháp giúp khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ cũng được J&T tích cực triển khai. Hệ thống Track and Trace, ứng dụng giao hàng của J&T Express không chỉ giúp shipper và khách hàng theo dõi hành trình vận chuyển đơn hàng, mà còn là công cụ hiệu quả giúp truy vết hành trình một cách nhanh chóng trong trường hợp cần cung cấp thông tin chính xác tới cơ quan chức năng. “Tem bưu kiện an tâm” dán trên mỗi kiện hàng có ghi số đo thân nhiệt của shipper, hay việc shipper J&T đeo huy hiệu xác nhận “Tôi đã tiêm Vaccine COVID-19” cũng giúp nêu cao trách nhiệm và ý thức phòng, chống dịch của nhân viên, đồng thời giúp khách hàng có thể yên tâm hơn khi giao, nhận hàng.

Thu nhập bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là yếu tố thứ hai khiến nhiều người lao động bất an. Hiểu rõ điều này, J&T Express đã nhanh chóng thành lập “Quỹ hỗ trợ J&T Care” với tổng số tiền lên tới 5 tỷ đồng, để kịp thời hỗ trợ các trường hợp người lao động và gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Những nỗ lực kể trên của J&T không chỉ giúp đảm bảo yếu tố an toàn sức khỏe để duy trì việc vận chuyển trong mùa dịch, mà còn giúp đội ngũ nhân sự thêm gắn bó với công ty lâu dài hơn. Tin rằng, khi yếu tố con người được đảm bảo, J&T Express sẽ có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong trạng thái bình thường mới.

Ngọc Lan