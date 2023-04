Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp may mặc gặp khó

Để ngành dệt may phát triển bền vững May mặc là ngành sử dụng tới 60% số lao động công nghiệp của tỉnh nên việc xảy ra tình trạng DN thiếu đơn hàng đã và đang làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của hàng trăm nghìn lao động. Để phát triển bền vững ngành may mặc giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã định hướng các dự án may mặc, da giày cần được thu hút đầu tư có chọn lọc tại huyện đồng bằng và ven biển. Đồng thời khuyến khích thu hút đầu tư các dự án may mặc, da giày ở khu vực trung du, miền núi để thu hút lao động tại chỗ và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các huyện miền núi. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa sẽ hạn chế và dừng thu hút đầu tư mới các dự án may mặc, da giày, khuyến khích các DN may mặc, da giày đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, quy trình quản lý để nâng cao công suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm. Để bảo đảm lộ trình phát triển này cho ngành may mặc, Sở Công Thương cần sự vào cuộc của sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương trong việc thu hút đầu tư, phát triển DN may mặc. Đồng thời, mong muốn DN may mặc tiếp tục nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, bám sát thị trường, xây dựng phương án, chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với thực tế, bảo đảm việc làm cho người lao động. Phạm Bá Oai Giám đốc Sở Công Thương Đồng hành cùng doanh nghiệp may mặc tìm kiếm đối tác, đơn hàng Hiện nay chỉ có khoảng 20% số DN dệt may trên địa bàn tỉnh có đơn hàng, duy trì sản xuất đều đặn, hơn 30% DN giữ được ổn định, số DN còn lại bị thiếu đơn hàng. Để duy trì sản xuất trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, cách ngành, phần lớn DN dệt may trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động thực hiện nhiều phương án, điều chỉnh kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh để thích ứng. Mặt khác, DN cũng chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng trong và ngoài nước để nhận thêm những đơn hàng theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài” để tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Thời gian quan, Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa đã liên tục tổ chức tọa đàm, kiến nghị với các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện cho DN ổn định sản xuất. Hiệp hội cũng định hướng cho các DN may mặc không nên phụ thuộc vào thị trường đang có sự bất ổn như Hoa Kỳ và EU. Đồng thời, không bó buộc vào thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, mà bắt đầu dịch chuyển sang nước Nga và các nước Trung Đông. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng tư vấn cho các DN đa dạng hóa sản phẩm và thị trường tiêu thụ để thích ứng với điều kiện thực tế. Trịnh Xuân Lâm Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa Doanh nghiệp đồng lòng hỗ trợ nhau vượt qua thời điểm khó khăn Huyện Hậu Lộc hiện có 11 DN kinh doanh ngành may mặc đang tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Từ năm 2022 đến nay các DN may mặc trên địa bàn luôn trong tình trạng thiếu đơn hàng. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, DN may mặc trên địa bàn huyện chọn cách hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau những đơn hàng. Ngoài ra, để hỗ trợ nhau trong việc giữ người lao động, có DN chấp nhận để DN bạn gửi công nhân làm việc tạm thời trong công ty đến khi đơn vị có đơn hàng sẽ để công nhân quay trở lại làm việc. Để chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng các DN vượt qua khó khăn, huyện Hậu Lộc đã và đang vận động, khuyến khích các DN may mặc cùng nhau chia sẻ khó khăn cũng như lợi ích. Cùng với đó, UBND huyện Hậu Lộc đang tích cực xúc tiến thương mại, tạo điều kiện, cơ hội để các DN may mặc trên địa bàn huyện gặp gỡ đối tác, tìm kiếm đơn hàng. Yên Tuấn Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm đơn hàng Để vượt qua giai đoạn thiếu đơn hàng trầm trọng như hiện nay, cộng đồng DN trong ngành may mặc đã và đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng. Đây được xem như yêu tố “sống còn” của DN trong bối cảnh như hiện nay. Công ty TNHH may Bảo Châu, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh là DN dệt may có quy mô nhỏ, để có thể tồn tại, duy trì sản xuất công ty đang đấu mối với các DN may mặc lớn để được chia sẻ đơn hàng. Cùng với đó, để tăng thị trường nội địa, công ty đã và đang tìm gặp các đại lý, cửa hàng kinh doanh mặt hàng thời trang quần áo để đặt vấn đề nhận may theo mẫu. Để thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế, chủ động bảo đảm đơn hàng, duy trì việc làm cho người lao động, công ty đang đào tạo cho người lao động kỹ thuật may thêm nhiều mặt hàng khác. Khi lao động thuần thục kỹ thuật may các mặt hàng này, công ty sẽ nhận sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm từ quần áo người lớn, trẻ em đến túi xách, túi gia dụng các loại, thú nhồi bông và mặt hàng chăn, ga, gối. Các DN trong ngành may mặc trong tỉnh mong mỏi nhận được sự đồng hành hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác và đơn hàng của các sở, ngành và chính quyền các địa phương. Nguyễn Thu Hà Giám đốc Công ty TNHH may Bảo Châu, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh Mong muốn doanh nghiệp bảo đảm việc làm cho người lao động Thời điểm này mọi năm tôi và nhiều công nhân khác của Công ty TNHH Speed Motion Việt Nam thường xuyên tăng ca để bảo đảm tiến độ đơn hàng. Các ngày thường thì làm từ 7h cho đến 19h vì lượng đơn hàng của công ty nhiều, ban giám đốc công ty động viên công nhân tăng ca sản xuất để kịp trả đơn hàng cho đối tác. Thế nhưng, từ đầu năm 2023 đến nay công ty bị thiếu đơn hàng, tôi và hàng nghìn công nhân khác chỉ duy trì làm việc theo giờ hành chính. Trong khi đó, ngày thứ 7 và chủ nhật thì được nghỉ dài. Thậm chí có những thời điểm công nhân phải thay phiên nhau nghỉ vì không có việc. DN thiếu đơn hàng, người lao động thiếu việc làm không được tăng ca, giảm giờ làm khiến thu nhập bị giảm sút nhiều, ảnh hướng đến cuộc sống. Tôi và các công nhân mong muốn ban giám đốc công ty tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp về xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, tạo cơ hội “kéo” đơn hàng về, bảo đảm việc làm cho người lao động, giúp người lao động bảo đảm thu nhập trang trải cho cuộc sống và yên tâm sản xuất. Trần Thị Trà Công nhân Công ty TNHH Speed Motion Việt Nam