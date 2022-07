Thị xã Bỉm Sơn tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế

Những tháng đầu năm 2022, ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân thị xã Bỉm Sơn. Trước những khó khăn đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Từ đầu năm, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19; trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 14-4-2022 của UBND tỉnh về ban hành quy định tạm thời ”Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đi đôi với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động... Theo báo cáo của Văn phòng Thị ủy Bỉm Sơn, 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất địa bàn hơn 16.192 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch (KH), tăng 14% so với cùng kỳ (CK). Trong đó, sản xuất công nghiệp – xây dựng 11.799,2 tỷ đồng, đạt 48,2% KH, tăng 14,1% so CK; thương mại – dịch vụ 4.258 tỷ đồng, đạt 50,1% KH, tăng 13,9% so CK; nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 135 tỷ đồng, bằng 60,3% KH, tăng 3,4% so với CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 2.687 tỷ đồng, đạt 46,1% so KH, tăng 70,3% so với CK; trong đó, tổng giá trị thực hiện giải ngân từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 160% so với CK. Công tác phát triển doanh nghiệp được thị xã quan tâm và có 44 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 26% so với CK.

Về xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thị xã triển khai bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn, như: Trung tâm y tế thị xã, các dự án đầu tư cơ sở vật chất trường học (THCS Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Tiểu học Ngọc Trạo, Mầm non Lam Sơn, Liên cấp Quang Trung, Liên cấp Phú Sơn). Đi đôi với đó, thị xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, như đường nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, nâng cấp cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, cải tạo đường Tôn Thất Thuyết. Đồng thời, thẩm định nội dung quy hoạch chi tiết 3 đồ án, như khu dân cư phía Đông Bắc cầu vượt đường sắt; khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 217B nối dài; khu đô thị phía Bắc đường Thanh Niên, xã Quang Trung. Thị xã đã trình UBND tỉnh xin phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045; đồng thời, hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết sắp xếp dân cư các phường Ba Đình, Lam Sơn. Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 17 công trình; thẩm định 2 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất 26 trường hợp; thu hồi đất thực hiện 7 dự án bảo đảm tiến độ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện dự án. Thị xã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị xã đã yêu cầu khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về khoáng sản đối với 2 trường hợp và nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 668 triệu đồng. Phát hiện 15 trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng, đã xử lý 11/15 trường hợp. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đến nay thị xã đã giải phóng mặt bằng xong 5,38 ha, đối với dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận đã thực hiện giải phóng mặt bằng 2,8 ha.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: Thị xã tiếp tục tập trung cao độ triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã đã đề ra; khẩn trương rà soát, đánh giá xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành trong 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trọng tâm là, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của thị xã; chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thị xã tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương; thực hiện nghiêm việc ký cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng với các chủ đầu tư, bảo đảm hoàn thành 100% KH giải phóng mặt bằng được giao. Đi đôi với đó, thị xã tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn; cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú; khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, Tây Quốc lộ 1A thị xã Bỉm Sơn. Hoàn thiện quy hoạch chi tiết cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Rà soát, đánh giá hiện trạng khu tập thể B và C phường Đông Sơn để có phương án xử lý dứt điểm, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực. Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022; phương án khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng trình UBND tỉnh thẩm định. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đối với các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Đi đôi với đó, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2022; trong đó, chú trọng việc đôn đốc các khoản thu nợ từ đấu giá quyền sử dụng đất, các khoản nợ thuế kéo dài, quá hạn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy định hướng để UBND thị xã tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng chính quyền phục vụ doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thị ủy, HĐND thị xã quyết nghị, điều hành bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và mang tính đột phá, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mới nảy sinh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản, trật tự đô thị.

Bài và ảnh: Xuân Hùng