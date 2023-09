Nhà máy Thủy điện Trung Sơn chú trọng bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

(Baothanhhoa.vn) - Nhà máy Thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa) là công trình thủy điện đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ tín dụng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia WB trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành, ngoài nhiệm vụ cung ứng điện, nhà máy phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường, an toàn đập, an toàn cho hạ du và an sinh xã hội. Do đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luôn được Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) thực hiện đúng kế hoạch nhằm bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Từ khóa: Nhà máyThiết bịTập đoàn điện lực việt namNhà máy thủy điệnĐầu tiên tại Việt Namvận hànhNhà máy Thủy điện Trung SơnTrung Sơnhệ thốngthủy điện Trung Sơn