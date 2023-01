(Baothanhhoa.vn) - Bảo đảm an sinh xã hội luôn là vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, bởi an sinh xã hội là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá sự tiến bộ của xã hội, cộng đồng và quốc gia. Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình, ngành ngân hàng luôn quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân.

{title} Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa: “Quả ngọt” trong công tác an sinh xã hội Bảo đảm an sinh xã hội luôn là vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, bởi an sinh xã hội là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá sự tiến bộ của xã hội, cộng đồng và quốc gia. Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình, ngành ngân hàng luôn quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tham dự lễ khánh thành và bàn giao Trạm Y tế xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (công trình an sinh xã hội do Agribank tài trợ). Trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (CNTH) đã quan tâm đầu tư mạnh cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm 5 trụ cột kinh tế của tỉnh là: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; dịch vụ y tế; phát triển hạ tầng; các dự án tại 4 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; ưu tiên vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) theo chủ trương của Chính phủ. Nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cải thiện diện mạo nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống Nhân dân; tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất và mở rộng ngành nghề, nhất là khai thác tiềm năng kinh tế của địa phương. Nhằm chung tay vì mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - CNTH) đã tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương và địa phương, điều hành nguồn vốn linh hoạt giữa các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, góp phần an sinh xã hội tại các vùng khó khăn. Tính đến cuối năm 2022, tổng dư nợ đạt 11.996 tỷ đồng, tăng 1.206 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 11,2%. Với chỉ tiêu tăng trưởng mới và nguồn thu hồi nợ để cho vay quay vòng, doanh số cho vay tập trung chủ yếu các chương trình trên. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, của tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực mở rộng tín dụng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thiết yếu trong cuộc sống cho người nghèo, hộ chính sách tại nông thôn, miền núi, đã phần nào hạn chế tình trạng tín dụng đen, tạo nguồn lực cho địa phương góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 12-2022, dư nợ của các khách hàng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất (HTLS) theo Nghị định 31 là 8.247,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ của khách hàng không đáp ứng điều kiện HTLS là 6.632,2 tỷ đồng, dư nợ của khách hàng đáp ứng điều kiện là 1.615,3 tỷ đồng. Cùng với việc thúc đẩy kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CNTH (Agribank Thanh Hóa) đã chi hơn 90 tỷ đồng thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Nhằm hỗ trợ công tác vận chuyển, cứu chữa bệnh nhân kịp thời, mới đây Ngân hàng Vietcombank – CNTH đã trao tặng 1 xe cứu thương trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Công tác an sinh xã hội luôn được NHNN - CNTH chú trọng trong đại dịch COVID–19 với các chương trình thiện nguyện, chính sách cho vay, phối hợp thăm hỏi, động viên, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay còn 14,36% dư nợ tín dụng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 291.789 khách hàng với tổng giá trị nợ là 97.436 tỷ đồng. Nhằm lan tỏa tinh thần “tương thân - tương ái” của dân tộc, hằng năm NHNN - CNTH đều phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; phối hợp cùng các sở, ban, ngành tham gia đóng góp tiền để gây quỹ, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần khẳng định trách nhiệm của ngành đối với cộng đồng, xã hội. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, NHNN Việt Nam – CNTH và toàn ngành ngân hàng trong tỉnh tiếp tục phủ rộng hoạt động an sinh xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Thanh Lan



