Lan tỏa chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Thời gian qua, việc hỗ trợ đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất là một trong những yếu tố giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh nâng cao được hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và hướng đến sản xuất sạch hơn (SXSH).

Công nhân Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng, thị trấn Nông Cống trong ca sản xuất.

Với mong muốn sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, bảo đảm nhu cầu tiêu thụ của thị trường theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, Công ty CP May xuất khẩu Trường Thắng, thị trấn Nông Cống đã chú trọng thực hiện các giải pháp hướng tới SXSH trong công nghiệp. Hằng năm, công ty sản xuất hơn 6,2 triệu sản phẩm xuất khẩu. Hưởng ứng Kế hoạch 160/KH-UBND, ngày 15-9-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp, ban lãnh đạo công ty đã triển khai xây dựng các bức tường có tác dụng làm giảm thiểu tiếng ồn, lắp đặt hệ thống ống hút bụi để đưa chất thải về bể lắng lọc xử lý. Các công đoạn vận hành máy móc cũng được thực hiện hợp lý, tránh được những hao phí không cần thiết khi sử dụng nguyên, nhiên liệu. Nhờ nỗ lực duy trì SXSH, công ty bảo đảm các tiêu chí về môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và giảm chi phí đầu vào của sản phẩm. Ông Vũ Công Thắng, giám đốc công ty, cho biết: Thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp của Trung ương, tỉnh phát động, công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đầu tư máy móc, kỹ thuật để tăng năng suất, giảm nguồn nguyên liệu, nhất là xử lý tối đa nguồn rác thải, khí thải ra môi trường. Chiến lược không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn nguyên liệu, sử dụng nguồn phế thải trong sản xuất để tái chế, sản xuất những sản phẩm mới...

Theo thống kê của Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh có hơn 60.200 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, để thực hiện hiệu quả chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, từ năm 2017 đến nay, Sở Công Thương đã phát hơn 6.000 tờ rơi, treo 380 băng rôn tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tổ chức 4 hội thảo, tập huấn cho hơn 500 lượt người... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, như: năng lượng điện gió, năng lượng điện mặt trời... Theo đó, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 22 dự án thủy điện, với công suất 823,2 MW (trong đó, có 10 dự án đã vận hành phát điện) và 3 dự án đầu tư nhà máy năng lượng mặt trời, tổng công suất 235 MW. Hằng năm, tỉnh đã hưởng ứng và triển khai nhiều chương trình như: Giờ trái đất, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phát triển doanh nghiệp tái chế chất thải... nhằm khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng hiệu quả, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường...

Nhờ sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các sở, ngành và địa phương, trên địa bàn tỉnh đã có 90% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; 100% cán bộ phụ trách ở các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn được đào tạo, tập huấn kiến thức về áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Sức lan tỏa của chiến lược đã tác động trực tiếp đến các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu các dự án chuyển đổi hình thức, dây chuyền sản xuất để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động và tiết kiệm năng lượng. Tiêu biểu, như các nhà máy đường đã sử dụng bã mía để đốt phát điện; nhà máy tinh bột sắn, nhà máy bia sử dụng khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải làm nhiên liệu đốt nồi hơi; nhà máy may mặc, giầy da sử dụng phế thải thay thế than đá đốt lò hơi... Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp tái chế chất thải, như: Công ty TNHH Tân Nam Phong, Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa) đầu tư hệ thống sản xuất túi ni lon tái chế; Nhà máy xử lý chất thải Trường Lâm của Công ty CP Môi trường Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đầu tư lò đốt chất thải rắn sinh hoạt để tạo ra điện năng, dầu diezen và hạt nhựa...

Tại hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động số 160/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Trọng Hân khẳng định: Chiến lược SXSH trong công nghiệp đã được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo ra những hiệu ứng tích cực, như: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sự lan tỏa của chiến dịch đã góp phần thay đổi tư duy của người sản xuất hướng đến SXSH, phát triển ổn định, bền vững; hướng đến những thị trường có tiêu chuẩn hàng hóa cao hơn và sản phẩm chất lượng hơn. Tuy nhiên, để chiến lược đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn 2021-2030, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn của các sở, ngành, địa phương và người sản xuất. Trong đó, người sản xuất - chìa khóa quyết định sự thành công của chiến lược, cần mạnh dạn đầu tư, tìm kiếm học hỏi những khoa học - kỹ thuật mới để ứng dụng vào sản xuất.

Bài và ảnh: Thanh Hòa