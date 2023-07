Hanwha Life Việt Nam chi trả hơn 900 triệu đồng cho các khách hàng tại Thanh Hóa

Ngày 16-7-2023, Công ty Hanwha Life Việt Nam đã tổ chức buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với tổng quyền lợi chi trả hơn 900 triệu đồng. Hoạt động chi trả này đã thể hiện tính nhân văn của bảo hiểm nhân thọ và khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng của công ty trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Tại buổi lễ, Hanwha Life Việt Nam đã chia sẻ những kiến thức về bảo hiểm nhân thọ cho người dân địa phương.

Khách hàng Đ.Minh, ngụ tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá tham gia hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam với sản phẩm An Khang - Tài lộc từ năm 2017. Trong quá trình tham gia, khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Ngay sau khi nhận được yêu cầu bảo hiểm, đại diện công ty đã đến thăm hỏi, động viên khách hàng và gia đình, đồng thời nhanh chóng thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong với tổng số tiền hơn 670 triệu đồng.

Cũng trong lễ chi trả, công ty đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ viện phí nằm viện do tai nạn cho hai mẹ con chị T.Ca (xã Xuân Phong) với số tiền lên đến gần 60 triệu đồng. Những quyền lợi bảo hiểm này đã san sẻ bớt những khó khăn của gia đình khách hàng, giúp khách hàng an tâm, tập trung chữa trị bệnh và hồi phục sức khỏe.

Ngoài chi trả quyền lợi bảo hiểm khi khách hàng gặp sự kiện rủi ro, Hanwha Life Việt Nam cũng đã thực hiện chi trả hơn 185 triệu đồng cho khách hàng M.Giám (Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân) khi hợp đồng đến kỳ đáo hạn. Được biết, trước đó khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm An sinh Giáo dục với số phí đã đóng là 140 triệu đồng trong vòng 7 năm.

Công ty Hanwha Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Tuyển Vinh - Giám đốc văn phòng Tổng Đại lý Hanwha Life Thanh Hóa chia sẻ: “Các hoạt động chi trả quyền lợi của Hanwha Life Việt Nam luôn được thực hiện một cách nhanh chóng, đảm bảo khách hàng được hỗ trợ và đồng hành trước những rủi ro của cuộc sống. Với việc đặt khách hàng làm trọng tâm kinh doanh, đội ngũ tư vấn viên của công ty luôn tận tâm tư vấn về những sản phẩm bảo hiểm, các điều kiện và quyền lợi phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo khách hàng được giải thích đúng và đầy đủ. Mỗi tư vấn viên sẽ đóng vai trò là người đại diện công ty, là cầu nối vững chắc giúp khách hàng hiểu rõ những giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ trong việc giúp bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.”

Hanwha Life Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Tính riêng năm 2022, Hanwha Life Việt Nam đã thực hiện thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho gần 51.000 trường hợp, tăng đến 63% so với năm 2021, với số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tăng 41% so với năm trước, tương đương hơn 402 tỷ đồng cho các quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí,… Đây là những con số biết nói, tái khẳng định cam kết của công ty luôn mang lại sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, cũng như thể hiện vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ, hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và gia đình Việt.

Với nội lực tài chính mạnh cùng những nỗ lực vượt bậc trong thị trường bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam đã liên tục có mặt trong những bảng xếp hạng uy tín như Top 10 công ty bảo hiểm uy tín và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam của Vietnam Report, 9 năm là “Dịch vụ bảo hiểm đáng tin cậy” tại giải thưởng Rồng Vàng, khẳng định là một trong những thương hiệu bảo hiểm được tín nhiệm nhất hiện nay.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm kinh doanh, do đó, công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng kênh phân phối và chăm sóc khách hàng. Công ty sẽ tăng cường những ứng dụng số hóa thiết thực, mang đến những trải nghiệm thuận tiện và hài lòng nhất cho khách hàng, đặc biệt là quy trình chi trả bồi thường để khách hàng an tâm tận hưởng chất lượng dịch vụ.

Ngọc Lan