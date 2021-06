Chống thất thu, đảm bảo công bằng trong kinh doanh

Thời gian qua, có một số doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm gian lận, trốn thuế, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, làm mất trật tự xã hội, thất thu ngân sách Nhà nước.

(Ảnh minh họa)

Để ngăn ngừa vi phạm, đảm bảo công bằng cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ về thuế, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý hóa đơn; tăng cường phối hợp quản lý thuế trên địa bàn.

Lập lại trật tự trong lĩnh vực thuế không chỉ để pháp luật về thuế được tôn trọng hơn, mà qua đó còn ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tình trạng mất công bằng giữa các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ về thuế trên địa bàn.

Yêu cầu hàng đầu được Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra là, Cục Thuế tỉnh phải tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật trong chấp hành Luật Quản lý thuế và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan quản lý thuế phải thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, nhất là các doanh nghiệp phát hành hóa đơn số lượng lớn nhưng tạm ngừng kinh doanh hoặc doanh nghiệp đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng xin hoạt động trở lại, có doanh thu biến động lớn, sử dụng nhiều hóa đơn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp không tương xứng với doanh thu.

Cơ quan thuế cũng cần phải cung cấp thông tin cho cơ quan công an xác minh xử lý hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn để thu lời bất chính, gian lận trốn thuế; lừa đảo, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả; mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp; chây ỳ không nộp tiền nợ thuế vào ngân sách Nhà nước và các tội phạm khác về thuế.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng trong thực hiện “hậu kiểm” đối với các doanh nghiệp mới thành lập, nhưng phải đảm bảo tạo thuận lợi cho việc thành lập và phát triển doanh nghiệp theo chủ trương của tỉnh. Đồng thời phải kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng chủ trương phát triển doanh nghiệp của tỉnh để thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh mà chỉ nhằm “mua - bán” hóa đơn không hợp pháp.

Trước tình trạng các vi phạm liên quan đến thuế ngày càng gia tăng cần sự vào cuộc nhiều hơn nữa của cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Trong đó, cơ quan công an phối hợp với cơ quan thuế ngăn chặn, khắc phục hậu quả gây ra của hành vi mua, bán và sử dụng hóa đơn trái phép làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Với trách nhiệm là cơ quan tập hợp, bảo vệ lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phải đóng vai trò vận động hội viên nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh, trong đó có trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật thuế, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Vi phạm về thuế không chỉ làm thất thu ngân sách, còn gây mất trật tự xã hội, tước đoạt đi sự công bằng giữa các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thuế. Nhưng vì nguồn lợi lớn, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn bất chấp, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi.

Những vi phạm về thuế không chỉ xuất phát từ việc bất tuân pháp luật của một số tập thể, cá nhân, mà còn bởi thiếu sâu sát, nghiêm khắc trong quản lý, xử lý vi phạm về thuế. Thậm chí có một số cá nhân trong ngành thuế còn tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gian lận về thuế, trong số đó có những cán bộ đã bị pháp luật xử lý.

Để lập lại trật tự, đảm bảo công bằng trong một lĩnh vực hết sức phức tạp, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, ngành thuế không chỉ phải nâng cao hơn trách nhiệm, mà còn phải tăng cường phối hợp, huy động sức mạnh cùng vào cuộc, để pháp luật về thuế được thực thi nghiêm túc hơn.

Tuệ Minh