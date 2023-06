Cấm Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang tham gia hoạt động đấu thầu

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang đã cung cấp các thông tin không trung thực trong E-HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, cấm Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang (số ĐKKD: 2801191737; địa chỉ: số 108 phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Đình Thọ, Giám đốc công ty) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 03 năm (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với các gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình do Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang đã cung cấp các thông tin không trung thực trong E-HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang trên báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Thanh Hóa theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)