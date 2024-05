Doanh nghiệp cho “côn đồ” đến hăm dọa người dân

Không tìm được tiếng nói chung giữa đơn vị khai thác mỏ và bà con Nhân dân địa phương, thay vì lựa chọn phương án tháo gỡ, hòa giải, doanh nghiệp lại cho người đến hăm dọa bà con.

Tuyến đường vận chuyển ảnh hưởng đến khu nghĩa trang của thôn. Ảnh: Đ.G

Nhóm côn đồ đến nhà bí thư chi bộ thôn hăm dọa

Đơn của các đảng viên chi bộ và Nhân dân thôn Nhuyễn Phú Lâm, xã Tượng Lĩnh (Nông Cống) gửi đến Báo Thanh Hóa cho biết: Sáng 10/4/2024 khi chi bộ thôn Nhuyễn Phú Lâm đang tổ chức hội nghị thì có 4 xe ô tô chở khoảng 20 người xăm trổ vào địa bàn gây rối trật tự. Trong đó, có ông Lương, ông Huy là người của Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát. Công ty này được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tượng Lĩnh.

Nhóm người này đã vào gia đình ông Phạm Ngọc Huynh, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nhuyễn Phú Lâm với thái độ hung hãn, hăm dọa người nhà ông, yêu cầu nếu ông còn tiếp tục làm bí thư chi bộ, lãnh đạo đảng viên và Nhân dân không cho công ty mở đường khai thác đất mỏ, thì sẽ cho “xã hội đen” xử lý các thành viên trong gia đình.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này tiếp tục vào gia đình ông Vũ Tiến Ca, đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ thôn Nhuyễn Phú Lâm hăm dọa bà Nguyễn Thị Thạo (là vợ ông Ca) với nội dung, nếu ông Ca đi họp chi bộ còn phát biểu ý kiến không cho công ty mở đường khai thác đất mỏ thì sẽ không để cho gia đình ông Ca yên.

Ông Phạm Ngọc Huynh, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nhuyễn Phú Lâm không giấu được lo lắng, đề nghị: Các cấp, ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm đối tượng trên. Đồng thời, xem xét lại việc cấp phép khai thác mỏ cho Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát. Việc cấp khai thác mỏ sẽ gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề môi trường, đời sống người dân trong thôn.

Xác nhận những phản ánh của chi bộ thôn Nhuyễn Phú Lâm, Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh Phạm Đăng Thái, cho biết: Sáng 10/4, sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử lực lượng công an xuống địa bàn, đảm bảo trật tự. Khi lực lượng công an xuống thôn, các đối tượng đã lên xe rời đi. Ông Thái xác nhận, nhóm đối tượng có khoảng 20 người, trong đó có ông Lương và ông Huy là người của Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát. Sau đó, hơn 100 công dân thôn Nhuyễn Phú Lâm kéo đến UBND xã đòi giải quyết sự việc trên. UBND xã đã mời ban lãnh đạo thôn Nhuyễn Phú Lâm đến đối thoại, vận động và giải tán công dân.

Liên quan đến việc tập trung đông người, UBND xã Tượng Lĩnh đã có Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 10/4/2024 gửi UBND huyện Nông Cống xin ý kiến chỉ đạo.

Mâu thuẫn từ việc mở đường vào mỏ

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án khai thác mỏ đất san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 37/GP-UBND ngày 3/4/2024, cho phép Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát (có địa chỉ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) được khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Diện tích mỏ 320.259m2, trữ lượng khai thác 12.447.581m3 với công suất khai thác 420.000m3/năm. Thời hạn khai thác 30 năm kể từ ngày ký giấy phép.

Việc khai thác mỏ của Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát, theo người dân thôn Nhuyễn Phú Lâm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, nguồn nước ngầm lâu nay của hơn 400 hộ dân đang sinh sống dọc chân núi (khu vực cấp phép mỏ).

Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ cuối tháng 2/2024, khi Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát không thông qua thôn mà tự ý cho người và phương tiện máy móc vào thi công lắp đặt cống thoát nước, chôn cột điện, tiến hành san gạt phần đất do thôn quản lý để làm đường vận chuyển, khiến bà con không khỏi bức xúc, nên đã ra ngăn chặn.

Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh Phạm Đăng Thái cho biết: “Tuyến đường đơn vị khai thác mỏ đi qua khu nghĩa trang và cắt qua một phần sân bóng của thôn. Sau khi sự việc xảy ra, xã đã cử người xuống thôn yêu cầu đơn vị khai thác mỏ dừng hoạt động. Đến nay, UBND huyện cũng đã chỉ đạo không cho đơn vị đi theo tuyến đường trên”.

Nhóm PV BĐ – TL