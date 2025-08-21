Đoàn kết, nỗ lực xây dựng xã Hoằng Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Hoằng Châu long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Xuân Cới, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 188 đại biểu chính thức đại diện cho 1.140 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Xã Hoằng Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Hoằng Thắng, Hoằng Lưu, Hoằng Phong và Hoằng Châu với tổng diện tích tự nhiên trên 33,31 km2, dân số 33.857 người. Đảng bộ xã Hoằng Châu có 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 1.140 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Châu đã phát huy truyền thống cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 6,54%/năm. Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 1.919,1 tỷ đồng.Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 77,3 triệu đồng/người.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục - y tế được duy trì ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của xã từng bước được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo được nâng lên.

Với phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hoằng Châu đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực; 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh hơn tốc độ phát triển trong thời gian tới, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải đề nghị Đảng bộ xã Hoằng Châu phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, xây dựng quy chế làm việc để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của người đứng đầu; triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả “bộ tứ trụ cột” gồm các Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị.

Xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong các tầng lớp Nhân dân, trong đó mỗi cán bộ, công chức phải là người đi đầu, tiên phong học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác, thay đổi tư duy, lề lối, tác phong và việc làm hằng ngày, chủ động để phù hợp với mô hình mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về quy hoạch, địa phương phải xác định rõ định hướng phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn lâu dài, bố trí không gian phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Quan tâm củng cố nâng cao chất lượng xây dựng NTM với yêu cầu cao hơn, đặc biệt phải gắn với tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chương trình về phát triển văn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của người dân, chăm lo cho công tác giáo dục, y tế. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Hoằng Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoằng Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Huy Lượng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

