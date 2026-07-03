Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hôm nay, 3/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Đây là nơi an nghỉ của gần 1.900 Anh hùng liệt sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham gia chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân, trong đó có 181 phần mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ghi sổ vàng truyền thống, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (1979-1989), mặt trận Vị Xuyên là chiến trường đặc biệt ác liệt, nhiều điểm cao được ví như “lò vôi thế kỷ”. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhiều người con Thanh Hóa với lời thề “sống bám đá, chết hoá đá, thành bất tử” đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Những địa danh như điểm cao 1509, 772, 685, 468, đồi Đài, đồi Cô Ích, ngã ba Thanh Thủy... đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đặt vòng hoa và dâng hương tại đền thờ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quốc Hương