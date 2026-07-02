Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Phong Sắc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 2/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 2/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, xã Châu Thành.

Tại hai nghĩa trang này hiện có hàng trăm mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc trước công lao trời biển của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dâng hương tại tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu dâng hương tại tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Với lòng biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hôm nay nguyện đoàn kết, ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thực hiện đúng đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dâng hương lên từng phận mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ nói chung, các Anh hùng liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Thanh hóa #các Anh hùng liệt sĩ #nghĩa trang liệt sĩ #HĐND tỉnh #Đại biểu #Phòng trào thi đua yêu nước #xây dựng và bảo vệ Tổ quốc #dân tộc Việt Nam #Bí thư Đảng ủy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.
Thanh Hóa có thêm 25 hợp tác xã

Thanh Hóa có thêm 25 hợp tác xã

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự
Sáng 2/7/2026, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh