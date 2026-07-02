Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 2/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, xã Châu Thành.

Tại hai nghĩa trang này hiện có hàng trăm mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc trước công lao trời biển của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dâng hương tại tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu dâng hương tại tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Với lòng biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hôm nay nguyện đoàn kết, ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thực hiện đúng đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dâng hương lên từng phận mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ nói chung, các Anh hùng liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

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