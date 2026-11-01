Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Trong khuôn khổ chương trình công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 31/10 (theo giờ địa phương), Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Kim Hoa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển Phạm Thị Kim Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển Phạm Thị Kim Hoa đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong những năm gần đây; đồng thời bày tỏ tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút thêm nguồn lực phục vụ phát triển.

Đại sứ cũng thông tin khái quát về quan hệ hợp tác giữa hai nước, tình hình kinh tế, môi trường đầu tư và những lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh. Đồng thời chia sẻ một số thông tin về nhu cầu hợp tác, tiêu chuẩn thị trường và phương thức tiếp cận các doanh nghiệp Thụy Điển.

Các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Thụy Điển là quốc gia có nền kinh tế phát triển, nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa; thúc đẩy trao đổi thông tin và kết nối với những đối tác phù hợp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa địa phương với các đối tác Thụy Điển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đối với chương trình công tác của đoàn. Đồng thời, chúc mừng Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Thụy Điển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Thanh Hóa luôn coi trọng hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực, tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cho biết, Thanh Hóa có vị trí chiến lược trong kết nối giao thương giữa khu vực Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ; có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Đặc biệt, Khu kinh tế Nghi Sơn với cảng nước sâu cùng các khu công nghiệp đang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh quy mô lớn.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, Thanh Hóa còn có thị trường rộng, nguồn lao động dồi dào, tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và du lịch.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thanh Hóa mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh tới các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển. Trong đó, ưu tiên kết nối với các đối tác có thế mạnh về công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, phát triển hạ tầng xanh, giáo dục và đào tạo nghề.

Tỉnh cũng mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Thụy Điển trong quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế tuần hoàn; từng bước cụ thể hóa các hoạt động trao đổi, hợp tác thành những chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh chủ động phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, duy trì trao đổi thông tin, rà soát những lĩnh vực hợp tác có tính khả thi cao để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Buổi làm việc là hoạt động thiết thực trong chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa tại châu Âu, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tạo thêm cơ hội thu hút nguồn lực, tiếp nhận công nghệ tiên tiến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hợi