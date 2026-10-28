Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Thực hiện chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư năm 2026, chiều 27/10 (theo giờ địa phương), Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan Nguyễn Hoàng Diệu Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hoá tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan Nguyễn Hoàng Diệu Tâm đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của tỉnh, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá tại buổi làm việc.

Đại sứ cho biết, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Phần Lan được xây dựng từ năm 1973 và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 10/2025, tạo thêm cơ sở và động lực để hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các địa phương, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kết nối, khai thác những thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Trên tinh thần đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Thanh Hóa tìm kiếm, kết nối với các địa phương, tổ chức, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Phần Lan có tiềm năng để hợp tác, góp phần mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, tiếp nhận công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong công tác tư vấn, kết nối đối tác và xây dựng chương trình làm việc của đoàn. Đồng thời, thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa, những định hướng lớn và nhu cầu hợp tác của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong quá trình phát triển, tỉnh có nhu cầu hợp tác về năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, quản trị đô thị, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và logistics. Đây cũng là những lĩnh vực Phần Lan có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh về công nghệ, giáo dục, kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên.

Từ những điểm tương đồng đó, Thanh Hóa mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với thành phố Vantaa hoặc địa phương phù hợp của Phần Lan để trao đổi, xác định các lĩnh vực cùng quan tâm, từng bước tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán quan tâm kết nối với các hội đoàn, doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Phần Lan, trong đó có con em Thanh Hóa. Đây là nguồn lực có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa, môi trường kinh doanh và hệ thống giáo dục sở tại, có thể tham gia tư vấn, giới thiệu đối tác, hỗ trợ hợp tác đào tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tích cực hỗ trợ các đối tác đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định; kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Đồng chí trân trọng mời Đại sứ, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và các đối tác Phần Lan đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa để trực tiếp tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư và các lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển.

Lê Hợi