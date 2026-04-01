Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm, làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Sáng 1/4, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thông tin từ Ban giám đốc Nhà máy cho biết, từ khi đi vào vận hành, nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia thông qua việc cung cấp khoảng 40% nhu cầu xăng, dầu nội địa.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Cảng biển Nghi Sơn được quy hoạch là cảng loại 1 và được quy hoạch phát triển thành cảng đặc biệt, gồm 22 bến cảng với tổng số 77 cầu cảng, chiều dài tuyến bến khoảng 13.800 m, tổng công suất hàng hóa thông qua cảng biển đạt 81 triệu tấn/năm. Cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Hiện nay Cảng biển Nghi Sơn đã đưa vào khai thác 11 bến với 33 cầu cảng và đang đầu tư thêm 4 bến với 9 cầu cảng...

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã được giới thiệu về quy mô, tiềm năng, lợi thế và quá trình xây dựng, phát triển của khu kinh tế.

Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh Thanh Hóa Trịnh Huy Triều cho biết: KKTNS là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước. KKTNS và các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 738 dự án đầu tư, bao gồm 663 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 205.356,31 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 92.450,21 tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 14.121,36 triệu USD, vốn thực hiện đạt 13.571,47 triệu USD.

Hiện có 541 doanh nghiệp đang hoạt động trong KKTNS và các KCN tỉnh Thanh Hóa, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động...

Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh Thanh Hóa Trịnh Huy Triều cũng đã trao đổi những vấn đề mà các thành viên đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng quan tâm, đặc biệt là các chính sách khi đầu tư vào KKTNS.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã thông tin khái quát những lợi thế và tiềm năng của KKTNS; các chiến lược, chương trình phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí cho rằng tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều tiềm năng và dư địa để hình thành, xây dựng và phát triển một khu kinh tế như KKTNS.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, từ đó tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh các chương trình phối hợp, hợp tác.

“Những lĩnh vực Lâm Đồng làm tốt thì Thanh Hóa rất sẵn sàng học hỏi; những kinh nghiệm mà Thanh Hóa đã có cũng sẵn sàng chia sẻ để hai tỉnh ngày càng gắn bó, tăng cường hợp tác và cùng nhau phát triển trong thời gian tới”, đồng chí nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đồng chí đánh giá: Những trao đổi ngày hôm nay rất thiết thực, gợi thêm góc nhìn cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Tỉnh Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, lợi thế và còn nhiều dư địa để phát triển. Nếu hai tỉnh, Thanh Hóa - Lâm Đồng tổ chức tốt các hoạt động kết nối, hợp tác thì sẽ mở rộng thêm nhiều cơ hội phát triển cho cả hai bên, tạo ra những kết quả tích cực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tham mưu, đề xuất các chương trình hợp tác, từ đó thúc đẩy mối quan hệ của hai tỉnh trong thời gian tới.

