Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé

Vừa qua, tại Thái Bình, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé” cho hơn 300 phụ nữ tỉnh Thái Bình. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kết hợp dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà Vinamilk đang thực hiện.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo, các chị em phụ nữ tỉnh Thái Bình đã được xem những tiết mục văn nghệ thú vị, tham gia những chương trình giao lưu bổ ích, và được chuyên gia tư vấn nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ đang nuôi con nhỏ với chủ đề “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”. Hội thảo đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bà mẹ, nhằm đảm bảo trẻ em được nuôi dưỡng tốt nhất trong những năm đầu đời – nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Chia sẻ tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đến từ Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và sự phát triển của bà mẹ và trẻ nhỏ.

Phó Giáo sư Nguyễn Quang Dũng khẳng định rằng dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con bú là yếu tố then chốt giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ thông qua sữa mẹ. Bà mẹ cần duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu protein, vitamin, khoáng chất, và uống đủ nước (từ 2 đến 2.5 lít mỗi ngày). Việc bổ sung các vi chất như sắt, canxi và vitamin A cũng vô cùng quan trọng để duy trì sức khỏe mẹ và đảm bảo chất lượng sữa. Đặc biệt, bà mẹ nên ăn thêm khoảng 500-675 kcal/ngày tùy thuộc vào mức độ tăng cân khi mang thai để duy trì năng lượng cần thiết cho việc nuôi con bú.

Ông Phạm Tuyên, Giám Đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Ông Phạm Tuyên, Giám Đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội cho biết: “Trong thời gian tới, các hoạt động này sẽ được Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh, vì dinh dưỡng phù hợp sẽ mang đến nền tảng sức khỏe tốt, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, giúp mẹ và bé luôn khỏe mạnh, có một cuộc sống vui khỏe”.

Hơn 300 phụ nữ là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình tham dự hội thảo.

Công ty Vinamilk với sứ mệnh của mình, cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội. Công ty Vinamilk đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và tiên phong trong việc ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào các sản phẩm để nâng cao sức khỏe của trẻ em Việt Nam.

Qua nhiều thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, không ngừng đầu tư nghiên cứu phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hoá công nghệ, quy trình, nhãn hàng Vinamilk Optimum Gold mong muốn sẽ mang đến cho trẻ em Việt Nam các giải pháp dinh dưỡng cần thiết, nâng chất lượng sữa đạt chuẩn quốc tế.

Một tiết mục dân vũ do Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình biểu diễn tại hội thảo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình gồm Hội LHPN 8 huyện, thành phố; 4 đơn vị; Hội LHPN 283 cơ sở (gồm 260 Hội LHPN xã phường, thị trấn trực thuộc 8 huyện, thành phố và 23 Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc 4 đơn vị) với 1.797 chi hội phụ nữ. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 314.641 hội viên.

Đại diện Vinamilk trao quà cho Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình.

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Bình luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Trong đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền các kiến thức về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho hội viên phụ nữ, phụ nữ mang thai và trẻ em gái, tuyên truyền thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thông nhóm hoặc trực tiếp đến hộ gia đình, cấp phát tờ rơi... góp phần nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, rèn luyện sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

NL