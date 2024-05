Định Áp Vương - Bí kíp giúp tôi ổn định huyết áp, khỏi lo đột quỵ, suy tim, suy thận

Bà Đoàn Thị Loan, trú tại xóm Viễn Chảnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang từng mắc tăng huyết áp. Khi bị bệnh, bà thường xuyên thấy mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, tim đập mạnh, uống thuốc mãi không hạ. Nhờ biết đến thảo dược quý, huyết áp của bà đã hạ dần và về ổn định, sống vui tươi chẳng sợ biến chứng.

Bà Loan khổ sở vì những cơn đau đầu mỗi khi tăng huyết áp.

Đau đầu, khó thở, tim đập bình bịch vì huyết áp cao

Ngay khi vừa bước sang độ tuổi lục tuần, bà Loan bất ngờ nhận chẩn đoán tăng huyết áp kèm tiểu đường. Nghiêm trọng nhất là căn bệnh cao huyết áp , dù đã tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, uống thuốc đều đặn hàng ngày nhưng chỉ số huyết áp của bà vẫn cao chót vót. Nhớ lại quãng thời gian đó, bà Loan giãi bày:

“Khi ấy tôi uống thuốc huyết áp suốt nhưng uống huyết áp không thấy xuống, đo thì vẫn 150 mmHg, có lúc lại lên đến 160 - 170 mmHg. Huyết áp cứ lên là tôi lại bị đau đầu, chóng mặt, khó thở, tim tôi đập nhanh lắm. Đến nỗi phải uống cả thuốc trợ tim, mà cũng không ăn thua.”

Tăng huyết áp hành hạ, nhiều lần khiến bà Loan đau đầu dữ dội, choáng váng chẳng làm nổi việc gì. Nhiều hôm không chịu nổi cơn đau, bà đã phải ra hiệu thuốc mua thêm thuốc giảm đau về uống.

Mắc nhiều bệnh cùng lúc, bà Loan buộc phải dùng nhiều loại thuốc điều trị, từ thuốc hạ huyết áp, tiểu đường, thuốc trợ tim rồi cả giảm đau. Dù biết rằng sử dụng tân dược nhiều có thể ảnh hưởng tới chức năng gan, thận về sau, nhưng vì e sợ những biến chứng của cao huyết áp như đột quỵ, suy tim, suy thận, mù lòa, bà Loan không thể không tiếp tục làm bạn với thuốc tây.

Tia sáng hy vọng đã đến khi biết tới Định Áp Vương

Sau một thời gian dài chữa trị mà bệnh tình chẳng mấy thuyên giảm, bà Loan vẫn chưa hề bỏ cuộc. Và rồi may mắn đã đến với bà trong một lần tình cờ xem chương trình tư vấn sức khỏe trên truyền hình. Qua sóng truyền hình, bà Loan biết tới thảo dược Định Áp Vương - Giải pháp giúp hạ và ổn định huyết áp lâu bền, hỗ trợ phòng các biến chứng nguy hiểm. Thấy sản phẩm được chuyên gia đầu ngành khuyến khích sử dụng và có đông đảo người dùng phản hồi hiệu quả tốt, bà Loan liền liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước để đặt mua trước 5 hộp về dùng.

Bà Loan rạng rỡ chia sẻ về quá trình sử dụng thảo dược Định Áp Vương.

Nhận sản phẩm về tay, bà Loan uống đúng hướng dẫn của chuyên gia là 6 viên/ngày, chia 2 lần, sáng và tối. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng Định Áp Vương, bệnh tình của bà đã có chuyển biến đáng mừng:

“Mới uống Định Áp Vương chưa lâu mà tôi đã chẳng còn bị đau đầu, xây xẩm mặt mày như dạo trước. Ăn cũng ngon, ngủ ngon hơn, người rất chi là thoải mái nên tôi tiếp tục dùng. Khi uống Định Áp Vương được 6 - 7 tháng thì tôi giảm về liều duy trì là 4 viên/ngày chia 2 lần sáng và tối. Nhịp tim tôi giờ đây cũng ổn định, không đập bình bịch, khó thở nhiều như trước nữa. Tôi rất là mừng, uống Định Áp Vương người tôi khỏe khoắn, thư thái lắm, sướng cái không cần dùng đến thuốc gì nữa. ”

Vào lần tái khám mới đây, hiệu quả của thảo dược Định Áp Vương lại một lần nữa được thể hiện rõ ràng, huyết áp của bà Loan đã gần về mức an toàn, chỉ còn 130/80 mmHg. Càng thêm bất ngờ là khi chỉ số đường huyết của bà cũng hạ xuống 5,2 mmol/L, không còn ở mức cao như trước là 6,2 mmol/L.

Bệnh tăng huyết áp của bà Loan cải thiện rõ rệt từ khi dùng Định Áp Vương.

Lấy bản thân mình làm minh chứng rõ nhất cho hiệu quả hạ và ổn định huyết áp của Định Áp Vương, bà Loan mong muốn lan tỏa rộng rãi câu chuyện của mình. Để cho mỗi người bị bệnh tăng huyết áp đều có được giải pháp quý như bà:

“Sản phẩm Định Áp Vương này tôi dùng rất tốt, tôi khuyên ai đang bị huyết áp cao, đều nên sử dụng để hạ và ổn định huyết áp, mà không phải dùng đến thuốc tây gì nữa. Quanh xóm tôi có nhiều người huyết áp cao, gần nhất là ông em trai tôi. Đang đi làm mà lên cơn tăng huyết áp thì lo lắm, nên tôi cũng khuyên cậu ấy sớm dùng Định Áp Vương. ”

Không chỉ bà Loan mà hiện nay, đã có hàng triệu người bệnh tăng huyết áp kiên trì sử dụng sản phẩm thảo dược Định Áp Vương đã giảm được huyết áp cao, huyết áp về ổn định, giảm các triệu chứng: Đau đầu, chóng mặt, khó thở, đánh trống ngực... do cao huyết áp. Nhờ khả năng điều hòa huyết áp luôn trong mức an toàn, Định Áp Vương còn hỗ trợ phòng nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, mù lòa do cao huyết áp.

Thảo dược Định Áp Vương - Giải pháp chuyên biệt cho người huyết áp cao.

Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Lượng tử độc quyền, giúp loại sạch dư lượng chất bảo vệ thực vật, đồng thời thu được tối đa hoạt chất quý trong các thảo mộc đầu vào. Từ đó, Định Áp Vương phát huy hiệu quả cao, lại đảm bảo độ an toàn, lành tính ngay cả khi sử dụng lâu dài. Minh chứng mạnh mẽ cho chất lượng, giá trị mà sản phẩm mang lại, ngày 21/04/2024 vừa qua, Định Áp Vương đã vinh dự trở thành “Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia năm 2024” tại lễ trao giảiThương hiệu mạnh Quốc gia lần thứ V, được tổ chức với quy mô tầm cơ quốc gia.

Định Áp Vương - Huyết áp ổn định không cao, sợ chi tai biến, phòng ngừa suy tim. Để tìm hiệu thuốc gần nhất có bán sản phẩm, bạn hãy xem tại điểm bán Định Áp Vương .

* Định Áp Vương là một sản phẩm nổi tiếng của Dược phẩm Á Âu. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mai Anh