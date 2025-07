Gia tăng bệnh nhân đái tháo đường

Trong những năm gần đây, số ca mắc đái tháo đường (ĐTĐ) đang ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, thận, mắt, thần kinh... gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thống kê tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, năm 2024 có 5.959 bệnh nhân, 6 tháng đầu năm 2025 có 6.897 bệnh nhân ĐTĐ đến khám và điều trị.

Ông Đinh Sĩ Tài (59 tuổi) ở xã Như Thanh đã có 15 năm sống chung với căn bệnh ĐTĐ. Thời gian gần đây, ông thấy trong người mệt mỏi, lượng đường trong máu tăng cao, luôn bị choáng váng, tê bì chân tay, biến chứng tim mạch, mắt mờ, hạn chế vận động... nên nhập viện điều trị. Ông Tài cho biết, do bệnh tiến triển âm thầm, lại chủ quan không đi điều trị kịp thời, tình trạng bệnh đã có nhiều biến chứng. Vào viện, được các bác sĩ chăm sóc tận tình, sức khỏe ông đã ổn định hơn, nhưng vẫn có hiện tượng tê bì tay chân.

Tại Thanh Hóa, số người mắc bệnh ĐTĐ đang ngày càng gia tăng. Hiện toàn tỉnh có trên 50.200 bệnh nhân mắc ĐTĐ đang được quản lý, điều trị; tỷ lệ mắc ĐTĐ ước chiếm khoảng 1,4% dân số và có tới 50% số người bị ĐTĐ không biết mình bị mắc bệnh.

Bác sĩ CKI Hoàng Đức Thịnh, Trưởng Phòng kế hoạch - nghiệp vụ, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa cho biết, đa số bệnh nhân nhập viện điều trị thường không còn mắc bệnh ĐTĐ đơn thuần nữa mà có rất nhiều biến chứng kèm theo, đặc biệt là các biến chứng về mạch vành, biến chứng tim, mắt, mạch máu, thần kinh... Do đó, đối với những bệnh nhân này, việc điều trị không chỉ là điều trị nội khoa mà phải kết hợp nhiều chuyên khoa khác nhau như nội tim mạch, mắt... mới có thể đem lại những kết quả mong muốn cho quá trình điều trị. Trong những năm qua, công tác quản lý bệnh ĐTĐ được tăng cường; hằng năm bệnh viện có chương trình chỉ đạo tuyến đến tận thôn, xã khám sàng lọc ĐTĐ. Kết quả điều trị tại bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân được kiểm soát đường huyết, huyết áp, mỡ máu... đạt tới 95% - 98%; giảm nguy cơ các biến chứng về tim mạch, thận, mắt, mạch máu, thần kinh... Bệnh nhân được khám sàng lọc sớm, được tư vấn chế độ ăn uống, luyện tập, nên đã giảm số lượng bệnh nhân mắc ĐTĐ tuýp 2.

Theo các chuyên gia y tế, ĐTĐ (hay còn gọi là tiểu đường) là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng đường huyết luôn ở mức cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do cơ thể thiếu hụt insulin, kháng insulin hoặc kết hợp cả hai yếu tố, dẫn đến rối loạn chuyển hóa quan trọng của đường, đạm, mỡ và các chất khoáng. Khi mắc bệnh, cơ thể không thể chuyển hóa hiệu quả các chất bột đường từ thực phẩm thành năng lượng, khiến lượng đường trong máu tích tụ ngày càng nhiều. Sự mất cân bằng này kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng tăng đường huyết và hình thành bệnh tiểu đường. Mặc dù ĐTĐ tuýp 1 hiện nay chưa thể phòng ngừa, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể giảm nguy cơ bệnh tiến triển thành ĐTĐ tuýp 2 bằng cách duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện thể chất đều đặn.

Người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ, ít đường và chất béo như rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đạm lành mạnh. Bữa ăn cần giảm lượng tinh bột nhanh hấp thu (cơm trắng, bún, phở, bánh mì trắng); tăng cường chất xơ (rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt); hạn chế đường, nước ngọt, thực phẩm chế biến sẵn; chọn chất béo tốt như: dầu thực vật (ô-liu, cải), cá béo (cá hồi, cá thu). Đồng thời kiểm soát khẩu phần ăn, tránh ăn quá no hoặc ăn tối muộn. Việc cân bằng tỷ lệ carbohydrate, protein và chất béo hợp lý sẽ giúp ổn định đường huyết hiệu quả. Đặc biệt, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp với thể trạng và tình trạng bệnh lý cụ thể...

ĐTĐ không chỉ là căn bệnh ảnh hưởng đến đường huyết mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Việc phát hiện bệnh sớm và can thiệp điều trị ngay từ giai đoạn đầu đóng vai trò then chốt trong quá trình quản lý và kiểm soát bệnh. Do đó, bệnh nhân cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, khát nước nhiều, tiểu nhiều và giảm cân không rõ nguyên nhân và nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán chính xác.

