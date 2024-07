Điều động, luân chuyển cán bộ gắn với giải quyết vấn đề nổi cộm tại cơ sở

Thông qua công tác điều động, luân chuyển (ĐĐLC), không những hướng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ qua thực tiễn, Đảng bộ huyện Quan Hóa còn tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo xã và Công an xã Phú Sơn tuyên truyền, vận động đồng bào bản Suối Tôn xóa bỏ tập quán canh tác, hủ tục, tham gia các mô hình phát triển kinh tế.

Trước năm 2021, xã Phú Sơn còn là điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng ma túy ở bản Suối Tôn - nơi mà toàn bộ dân số là đồng bào Mông. Bên cạnh đó, tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu, chủ yếu là tự cung tự cấp; nhiều hủ tục còn tồn tại, nhất là trong việc tang ma và hôn nhân cận huyết thống...

Thực hiện Kết luận số 684-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông giai đoạn 2021-2025, ngoài phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách tổ chức công tác tuyên truyền, vận động bà con, huy động các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng ma túy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã ĐĐLC, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ chủ trương này, tháng 5/2022 ông Nguyễn Tuấn Anh, là cán bộ công tác ở huyện được điều động đi cơ sở làm Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, sau đó luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn.

Sau khi được luân chuyển, ông Nguyễn Tuấn Anh đã cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thảo luận, thống nhất các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức tuyên truyền, vận động bà con bản Suối Tôn tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xóa bỏ hủ tục trong tang ma, hôn nhân cận huyết thống và tham gia các mô hình kinh tế có giá trị, hiệu quả cao. Đồng thời tổ chức lực lượng tại chỗ, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, xã Phú Sơn đã huy động các nguồn lực tại địa phương hỗ trợ bà con bản Suối Tôn xây dựng đường giao thông nội bản, hệ thống thủy lợi, nước sạch...

Đảng ủy xã Phú Sơn cũng đã phân công 2 đảng ủy viên phụ trách, 4 cán bộ, công chức về sinh hoạt cùng Chi bộ Suối Tôn xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã cũng thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với chi ủy, chi bộ, ban quản lý bản đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền kiến thức pháp luật, vận động bà con đồng bào Mông tham gia xóa bỏ tệ nạn ma túy, đưa người chết vào quan tài, tổ chức đám tang gọn nhẹ...

Với cách làm bài bản, khoa học, chỉ một thời gian ngắn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại địa bàn Suối Tôn đã được ngăn chặn, số người nghiện trong bản được vận động tự nguyện đi cai. Cùng với đó, tình trạng trộm cắp và các tệ nạn khác trong bản được loại bỏ. Người dân trong bản tích cực thâm canh trồng lúa nước 2 vụ, xóa bỏ tình trạng phá rừng lấy đất làm nương rẫy. Đặc biệt, người Mông ở bản Suối Tôn đã thực hiện đưa người chết vào quan tài và tổ chức đám tang theo nếp sống mới, không tổ chức linh đình gây tốn kém. Nhiều thanh niên người Mông đã lấy vợ, lấy chồng người dân tộc khác, xóa bỏ quan niệm người Mông chỉ lấy người Mông...

Tương tự, để chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thị trấn Hồi Xuân, đầu năm 2023 Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã luân chuyển bà Phạm Thị Tuyết từ vị trí Chủ tịch UBND xã Phú Xuân về giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn. Là cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp huyện, giàu kinh nghiệm thực tiễn, bà đã bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo thị trấn các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đấu tranh với tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là những tệ nạn trong thanh, thiếu niên... Đảng ủy thị trấn Hồi Xuân cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong dòng họ, các tổ chức hội, đoàn thể...

Từ đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, người dân trên địa bàn thị trấn đã mạnh dạn tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã ra đời... Tình hình an ninh trật tự tại thị trấn Hồi Xuân đã được chuyển hóa, tạo môi trường thuận lợi để người dân giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt” của then chốt, vì vậy Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa luôn chú trọng ở tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng... Trong đó, công tác ĐĐLC cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị, nghiệp vụ và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Đồng thời giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, nổi cộm tại cơ sở; phá vỡ tính cục bộ, khép kín; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Riêng tại 4 điểm phức tạp về an ninh trật tự nằm trong kế hoạch chuyển hóa địa bàn, gồm: thị trấn Hồi Xuân, các xã: Trung Sơn, Trung Thành, Phú Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt không những vững về trình độ chuyên môn mà còn giàu kinh nghiệm thực tiễn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Sau khi được ĐĐLC, cán bộ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể lãnh đạo đề ra các giải pháp áp dụng vào thực tiễn địa phương. Nhờ đó, đến nay các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự đều đã được chuyển hóa, được cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa Hà Văn Thủy cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã ĐĐLC 15 lượt cán bộ cấp huyện. Công tác ĐĐLC cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình và có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết cán bộ ĐĐLC hằng năm được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí phát triển tốt, được bổ nhiệm chức vụ cao hơn...

Bài và ảnh: Đỗ Đức