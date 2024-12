Điện lực Thạch Thành phát động ký cam kết an toàn lao động

Ngày 12/12, Điện lực Thạch Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động - Ký cam kết an toàn lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Đại diện người lao động ký cam kết an toàn lao động tại buổi lễ.

Hiện nay, Điện lực Thạch Thành có tổng số 49 cán bộ, công nhân viên, lao động. Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn lao động luôn thực hiện nghiêm túc và là một yêu cầu bắt buộc, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người lao động, đồng thời là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của đơn vị. Sự an toàn trong lao động không chỉ làm giảm thiểu các rủi ro, tai nạn có thể xảy ra, mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng nghiệp.

Ban lãnh đạo Điện lực Thạch Thành ký cam kết an toàn lao động.

Tại buổi lễ, đơn vị đã nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận một cách thực tế, khách quan các mặt làm được và chưa làm được trong hoạt động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong năm 2024. Qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, đảm bảo an toàn lao động tại đơn vị với những việc làm thường xuyên, trọng tâm để kiểm soát đảm bảo an toàn lao động, như: 100% người lao động trực tiếp phải được phổ biến biện pháp an toàn đầu giờ làm việc và/hoặc trước khi di chuyển ra hiện trường công tác, tại hiện trường công tác; giám sát an toàn 100% công việc tại nơi làm việc; hành động nhận diện mối nguy kiểm soát rủi ro đảm bảo an toàn; trung thực trong hành động, việc làm, từ chối thực hiện công việc khi không đủ điều kiện an toàn; hành động, tuyên truyền không để phát sinh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Thông qua sự kiện này nhằm góp phần xây dựng văn hóa an toàn, không chỉ nâng cao chất lượng công việc mà còn tạo ra sự yên tâm cho người lao động khi bước vào làm việc mỗi ngày để “Làm việc an toàn - Về nhà an toàn”; đồng thời thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thế Vỹ (PC Thanh Hóa)