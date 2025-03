Điện lực Hoằng Hóa chính thức tiếp nhận và bán lẻ điện trực tiếp cho khu du lịch Flamingo Linh Trường

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mở rộng thị phần bán lẻ điện và mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân cũng như doanh nghiệp tại Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa), vừa qua, Điện lực Hoằng Hóa (PC Thanh Hóa) đã chính thức tiếp nhận và quản lý vận hành hệ thống điện tại khu vực này. Theo đó, kể từ tháng 3/2025, toàn bộ khu du lịch sẽ được sử dụng điện trực tiếp do ngành điện cung cấp.

Một góc quần thể khu du lịch Flamingo Linh Trường.

Cuối tháng 2/2025, Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và ngành điện đã thống nhất việc bàn giao tài sản công trình điện theo quy định của Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi chờ hoàn thiện hồ sơ, hai bên đã đồng thuận cho Điện lực Hoằng Hóa mượn tạm tài sản để đảm bảo quản lý, vận hành và cung cấp điện ổn định đến từng căn biệt thự, shophouse và mini hotel trong khu du lịch.

Thực hiện theo kế hoạch, Điện lực Hoằng Hóa đã nhanh chóng tiếp nhận đầy đủ vật tư từ Công ty Điện lực Thanh Hóa, bao gồm hệ thống đo đếm điện năng, biến dòng điện (TI), công tơ 3 pha 3 biểu giá... nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả.

Điện lực Hoằng Hóa đã phối hợp cùng chính quyền xã Hoằng Trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn từng hộ dân và doanh nghiệp trong khu du lịch về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, từ ngày 26 đến 28/2/2025, Điện lực Hoằng Hóa đã phối hợp cùng chính quyền xã Hoằng Trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn từng hộ dân và doanh nghiệp trong khu du lịch về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão – yếu tố quan trọng do khu nghỉ dưỡng nằm sát biển. Sự chủ động này đã nhận được sự đồng thuận cao từ cư dân và chủ kinh doanh, thể hiện qua việc ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn điện.

Bên cạnh đó, Điện lực cũng hỗ trợ khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện qua hình thức trích nợ tự động từ tài khoản ngân hàng, giúp việc thanh toán trở nên thuận tiện, minh bạch và chính xác.

Nhờ triển khai công tơ đo xa kết hợp với ứng dụng CSKH, khách hàng có thể theo dõi chỉ số điện tiêu thụ từng ngày ngay trên điện thoại. Điều này giúp giảm thiểu những thắc mắc về lượng điện tiêu thụ, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa hè.

Toàn bộ công tơ cũ đã được Điện lực Hoằng Hóa thay thế bằng công tơ điện tử mới có chức năng đo xa.

Toàn bộ công tơ cũ đã được thay thế bằng công tơ điện tử Psmas có chức năng đo xa, giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát lượng điện tiêu thụ theo giờ, ngày, tháng. Đặc biệt, với đặc thù của khu du lịch là có nhiều khách hàng từ các tỉnh thành khác, ứng dụng này giúp họ theo dõi điện năng tiêu thụ ngay cả khi không có mặt tại địa phương, đồng thời có phương án sử dụng điện hợp lý trong mùa cao điểm nắng nóng (tháng 5-8) tới.

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ điện thông minh, tiện lợi và phù hợp với nhu cầu khách hàng, Điện lực Hoằng Hóa nói riêng và ngành điện nói chung đang không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ. Lợi ích và sự hài lòng của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, hướng đến xây dựng một hệ thống điện hiện đại, minh bạch và chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thanh Hòa (PC Thanh Hóa)