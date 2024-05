ĐBQH Mai Văn Hải tham gia góp ý về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 30/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Góp ý về nguyên tắc tại khoản 6 Điều 5: “Gắn kết chặt chẽ và tận dụng tối đa năng lực của công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh, đảm bảo thiết thực hiệu quả tránh trùng lắp trong đầu tư xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh”. Đại biểu Mai Văn Hải cho đây là nguyên tắc rất quan trọng trong đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tránh sự đầu tư trùng lắp kém hiệu quả, nhưng đại biểu đề nghị cần rà soát các nội dung của dự thảo luật cho thống nhất với nguyên tắc này như khoản 14 Điều 3 giải thích từ ngữ còn có sự trùng lặp về nội hàm của khái niệm “sản xuất quốc phòng”, “sản xuất an ninh”, “vũ khí trang bị kỹ thuật”, “phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ”. Đồng thời, trong các hoạt động của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh như giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu (Điều 15, Điều 16, Điều 17 dự thảo Luật), chính sách đối với hoạt động khoa học và công nghệ (Mục 3 Chương IV), hợp tác quốc tế (Chương V) được quy định nhưng chưa có sự phân biệt, tách bạch rõ ràng giữa công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh.

Hơn nữa, trên thực tế hiện nay công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh có những sản phẩm chung, vì vậy đề nghị cần phải tách bạch rõ ràng nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh để đảm bảo tính thực thi của các quy định. Theo báo cáo tổng kết xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh thì công nghiệp an ninh hiện tại có quy mô nhỏ là chủ yếu nên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an trong tương lai đề nghị cần quy định những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội tạo động lực phát triển.

Để tránh sản xuất trùng lắp sản phẩm, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị nên cụ thể hóa nhiệm vụ của công nghiệp an ninh vào một số lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng, các công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an và lực lượng thực thi pháp luật khác. Xem xét, cân nhắc việc quy định công nghiệp an ninh sản xuất, sửa chữa vũ khí trong dự thảo Luật này vì trùng với nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng. Trong trường hợp vẫn quy định công nghiệp an ninh sản xuất, sửa chữa vũ khí thì cần phải quy định rõ loại vũ khí nào do công nghiệp quốc phòng sản xuất, loại vũ khí nào do công nghiệp an ninh sản xuất. Đề nghị cần tiếp tục rà soát lại các quy định để tránh trùng lặp về đầu tư, sản xuất theo các nguyên tắc nêu trên.

Khoản 2 Điều 21 quy định Nhà nước bảo đảm cấp đủ vốn điều lệ ban đầu, đầu tư bổ sung và tăng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt. Đây là nội dung rất quan trọng, vấn đề vốn điều lệ là một nội dung cần phải được giải quyết để mở rộng phát triển doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh. Theo báo cáo tổng kết Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng thì có một số cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt chưa được cấp đủ vốn điều lệ ban đầu hoặc các doanh nghiệp quốc phòng đều được thành lập với vốn điều lệ ban đầu quá thấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh, việc thực hiện tăng vốn đến nay cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, quy định về bổ sung và tăng vốn điều lệ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là cần thiết.

Tuy nhiên, bên cạnh sử dụng ngân sách Nhà nước, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung về cơ chế tăng vốn điều lệ trực tiếp từ nguồn trích lại lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác để giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước, hoặc có thể nghiên cứu bổ sung quy định tăng vốn điều lệ từ Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Quốc Hương