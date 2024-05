Đẩy nhanh tiến độ các công trình đê điều trước mùa mưa bão

Hiện nay, chủ đầu tư các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đê điều bảo đảm chất lượng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn) đang được triển khai thực hiện nhiều hạng mục.

Theo ghi nhận từ công trường thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà (Thiệu Hóa) và đê tả sông Lèn (Hà Trung), các đơn vị nhà thầu thi công đang tập trung cao độ phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện các đơn vị thi công cơ bản xây dựng các tuyến kè bảo vệ bờ sông, mái đê sát sông trên tuyến đê tả sông Chu thuộc địa bàn xã Thiệu Phúc, thị trấn Thiệu Hóa (đoạn từ K30+100 đến K31+100, đoạn từ K31+500 đến K33+750) và trên tuyến đê hữu sông Chu thuộc địa bàn xã Thiệu Vận và các thị trấn Hậu Hiền, thị trấn Thiệu Hóa (đoạn từ K39 đến K41+300, đoạn từ K42+870 đến K43+500) với chiều dài hơn 6,1km. Tại huyện Hà Trung, các đơn vị thi công đã xây dựng cơ bản hoàn thành các tuyến kè bảo vệ bờ, mái đê sát sông trên tuyến đê tả sông Lèn thuộc địa bàn xã Hà Sơn với chiều dài hơn 1,6km. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, dự án được triển khai thi công từ tháng 12/2023 đến ngày 20/5 đã hoàn thành 90% khối lượng công việc, dự kiến đến 30/5/2024 sẽ cơ bản hoàn thành công trình đáp ứng công tác phòng chống lụt bão. Đồng thời, ổn định đời sống của người dân, đảm bảo an sinh phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án.

Trên công trường dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn), các đơn vị thi công cũng đang tập trung nhân lực, máy móc thực hiện các hạng mục, như: đê biển; tuyến đê cửa sông; kênh tiêu tại chân đê phía đồng; đường thi công kết hợp quản lý vận hành, cứu hộ cứu nạn... Theo ông Đậu Mạnh Hiệp, Trưởng phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa: "Dự án được ký hợp đồng thi công xây dựng ngày 27/12/2023, nhà thầu thực hiện là Công ty TNHH Hùng Dũng với giá trị hợp đồng là 14,650 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng. Đến ngày 20/5, giá trị khối lượng thực hiện dự án ước đạt 8,4/14,65 tỷ đồng, đạt 57,33%. Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo tuyến đường kiểm tra, cứu hộ, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra. Đồng thời, kết hợp là tuyến đường giao thông vành đai phục vụ an ninh quốc phòng, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần ổn định đời sống của người dân, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án".

Công trình kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà (Thiệu Hóa) đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2024.

Theo ông Cao Bát Chí, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa: "Để đảm bảo an toàn công trình đê điều khi mùa mưa đang đến, đơn vị đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, các điểm xung yếu. Cùng với đó, đơn vị yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên cập nhật báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiến độ thực hiện các công trình liên quan đến đê điều đang thi công dở dang trước mùa mưa lũ năm 2024".

Bài và ảnh: Lê Hợi