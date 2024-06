Đẩy mạnh xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Nga Sơn

Sáng 21/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC tại huyện Nga Sơn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau khi kiểm tra việc XDCS và thực hiện QCDC tại UBND xã Nga Hải, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện Nga Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn Vũ Văn Hùng báo cáo việc XDCS và thực hiện QCDC của huyện.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến 31/5/2024 việc thực hiện QCDC ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đến tháng 6/2024, đã vận động Nhân dân hiến gần 7.200 m2 đất ở, trị giá 22,9 tỷ đồng và gần 1.100 m2 các công trình trên đất để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2024, vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thực hiện nhiều dự án quan trọng của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện, với tổng diện tích gần 60,4 ha; đến tháng 6/2024 đã thực hiện được gần 58,7 ha, đạt tỷ lệ hơn 97,1%, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Cũng trong năm 2024, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 197 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; đặc biệt là đã tổ chức thành công mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở 24/24 đơn vị.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến.

Việc thực hiện các nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” đạt được nhiều kết quả. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chế độ tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã tiếp nhận, xử lý 205 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã giải quyết 191 đơn, đang giải quyết 14 đơn.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm, như: Việc xây dựng kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong loại hình các doanh nghiệp. Việc triển khai xây dựng kế hoạch QCDC, chủ trì xây dựng nội dung, thời gian, địa điểm đơn vị được giám sát và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình “Dân vận khéo” để thực hiện QCDC ở cơ sở; vấn đề giải quyết tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân...

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC một cách nghiêm túc, bài bản của huyện Nga Sơn; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: Việc quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng và Nhà nước về XDCS và thực hiện dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên, kịp thời; chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thấp; chất lượng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về quốc phòng - an ninh ở một số cơ sở chưa đồng đều.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn giải trình một số vấn đề Đoàn kiểm tra quan tâm.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Nga Sơn tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là người đứng đầu trong triển khai XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở, là cơ sở để xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp giải trình, làm rõ thêm việc XDCS và thực hiện QCDC của huyện.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trong đó tập trung làm tốt công tác dân vận chính quyền vận động, huy động nguồn lực to lớn trong Nhân dân để triển khai chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và trong nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính...

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện làm tốt việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách bài bản, nghiêm túc; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ở tất cả các loại hình. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC các cấp một cách thực chất, hiệu quả, trong đó xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, địa phương mình. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, có thông báo kết luận và yêu cầu khắc phục sau kiểm tra.

Phan Nga