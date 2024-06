Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng) khóa VIII

Sáng 21/6, tại TP Sầm Sơn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng), khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IV; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khoá IV; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ vui mừng được đón các đại biểu về dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 tại TP Sầm Sơn.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội nghị.

Thông tin tới các đại biểu những nét cơ bản về tình hình chung của tỉnh, những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, đạt được kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của thế hệ trẻ tỉnh nhà, của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và công tác Hội LHTN toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và tạo môi trường để thế hệ trẻ cống hiến tài năng, sức trẻ góp phần xây dựng quê hương, đất nước; tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những đề xuất của Đoàn thanh niên, Hội LHTN; chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên, các chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội LHTN, các Đề án do Đoàn thanh niên, Hội LHTN xây dựng; quan tâm đặc biệt đến công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo môi trường thuận lợi và phát huy tài năng, sức trẻ, sự cống hiến của thanh niên trong xây dựng, phát triển quê hương. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên thực hiện là hình mẫu về phát triển kinh tế ở các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng được biết, thời gian qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi; hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng được củng cố, mở rộng, thu hút tập hợp ngày càng đông đảo thanh niên tham gia.

Thông qua tổ chức nhiều phong trào hành động sáng tạo, bổ ích, thiết thực, Hội LHTN ngày càng khẳng định là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo ra môi trường tốt đẹp cho thanh niên học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Tổ chức Hội LHTN và các phong trào hành động trong thanh niên được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Với truyền thống 68 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 và chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã dành sự quan tâm đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và công tác LHTN tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng đã bám sát chủ đề công tác năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động, tích cực thực hiện các công trình, phần việc, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tại các địa bàn đặc thù, địa bàn dân tộc, miền núi khó khăn.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai rộng rãi với nhiều hoạt động như: đồng hành với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, phát triển năng lực chuyển đổi số; hoạt động tham vấn, kiến nghị, chính sách về khởi nghiệp đối với thanh niên; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế...

Toàn cảnh hội nghị

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, trọng tâm tiếp tục hướng đến các đối tượng thanh niên đặc thù, đặc biệt là dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thanh niên là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ và phương án sửa đổi Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng biển công trình “20 nhà vệ sinh cho em” trị giá 1,2 tỷ đồng cho Hội LHTN tỉnh Thanh Hoá.

Đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định: Năm 2024 là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 và từ nay đến thời điểm diễn ra đại hội không còn nhiều thời gian. Chính vì vậy, các nội dung được đưa ra xin ý kiến tại hội nghị này là những nội dung hết sức quan trọng nhằm chuẩn bị cho đại hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện. Các đơn vị phải khẩn trương hơn nữa, ưu tiên hàng đầu cho công tác tổ chức đại hội. Rà soát lại hệ thống các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, xem những chỉ tiêu nào đã đạt được và những chỉ tiêu nào còn chưa đạt được để tập trung gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức thành viên tập thể của Hội, cần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, mở ra các loại hình, phương thức tập hợp sát với các thành phần thanh niên. Coi trọng tính chủ động sáng tạo trong hoạt động của Hội, định hướng và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội...

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh. Phải làm sao để đại hội thực sự là ngày hội lớn của thanh niên từ không khí, cảm xúc của thanh niên, thể hiện sự trẻ trung, hiện đại. Việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Đại hội cần sự đầu tư toàn diện về nội dung lẫn hình thức, cách thể hiện văn kiện phải có tính mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, gần gũi với thanh niên. Lựa chọn tổ chức các hoạt động và phát động các phong trào trong hội viên, thanh niên thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Nguyễn Đạt