(Baothanhhoa.vn) - Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, thời gian qua đồng bào công giáo trong tỉnh luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), qua đó góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

{title} Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào công giáo Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, thời gian qua đồng bào công giáo trong tỉnh luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), qua đó góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Xã Nga Thắng (Nga Sơn) ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Nga Sơn có 27.763 giáo dân, chiếm hơn 18% tổng dân số toàn huyện, sống đan xen ở 12 xã và sinh hoạt ở 12 giáo xứ. Đến nay phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào công giáo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân và bà con giáo dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào và các tiêu chí đánh giá đạt tiêu chuẩn xứ, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Ban Đoàn kết Công giáo huyện thông qua các linh mục, cha xứ, họ đạo đã động viên giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp hướng dẫn việc xây dựng các mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Dòng họ tự quản về an ninh - trật tự” (ANTT)... Thông qua đó, hằng năm bà con giáo dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị về ANTT; các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm qua MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh thường xuyên gặp gỡ, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành các quy định của địa phương về ANTT; tích cực vận động chức sắc tôn giáo và bà con tín đồ thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về ANTT. Cùng với đó, các giáo xứ, giáo dân tích cực xây dựng, tham gia vào tổ tự quản, tổ hòa giải, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết lương, giáo. Nhiều linh mục, nhiều giáo xứ, giáo họ đã tổ chức các cuộc tọa đàm với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”. Hằng năm, các giáo xứ đã ký kết với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định không vận chuyển, mua bán và đốt pháo trước, trong và sau tết nguyên đán. Đặc biệt, trong những dịp lễ, đồng bào công giáo vừa thực hiện tốt việc hành lễ bảo đảm chương trình mục vụ của giáo hội vừa đảm bảo an toàn, trật tự xã hội, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần tại địa phương. Hiện toàn tỉnh có gần 100 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xứ, họ đạo, trong đó các mô hình “Lương giáo đoàn kết, đảm bảo ANTT”, “Giáo xứ, giáo họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”... đã phát huy hiệu quả. Các mô hình tự quản về ANTT ở vùng giáo được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động XDNTM ở địa phương, qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào vùng giáo ngày càng phát triển sâu rộng; vai trò của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trong công tác đảm bảo ANTT được nâng lên rõ rệt. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào công giáo, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò của các chức sắc tôn giáo và người công giáo có uy tín trong cộng đồng trong việc vận động giáo dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT, tạo thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình tự quản để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Bài và ảnh: Quốc Hương



Từ khóa: Toàn dân bảo vệ ANTQ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo ANTT XDNTM MTTQ Mô hình tỉnh đường lối của Đảng Phát triển kinh tế Thực hiện tốt