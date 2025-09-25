Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025

Ngày 25/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2025 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực, toàn diện

9 tháng năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, nông nghiệp phát triển bền vững. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 388,8 nghìn ha, bằng 101% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 30,8 triệu con, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao với chỉ số IIP 9 tháng năm 2025 tăng 15,2%. Thành lập mới Cụm công nghiệp Hoằng Đông quy mô 30 ha; Cụm công nghiệp Xuân Cao 2 quy mô 43,19 ha. Một số nhà máy lớn hoàn thành, đi vào sản xuất góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh như: Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng, Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Vạn Hà, Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng, Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial tại Khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Nhà máy giày Thường Xuân...

Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Tô Anh Dũng phát biểu tại phiên họp.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 164,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 14,7% cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 42.597 tỷ đồng, bằng 93,6% kế hoạch, tăng 33,4% cùng kỳ; doanh thu vận tải ước đạt 18.022 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ...

Thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng tích cực, vượt tiến độ so với dự toán Trung ương giao; đến hết ngày 30/9/2025 ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 3,6% cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng năm 2025 ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch và 104,3% cùng kỳ. Toàn tỉnh thu hút 103 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 10 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 16.505 tỷ đồng và 428,5 triệu USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được quan tâm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 3.561 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 16,5% cùng kỳ. Trong đó, thành lập mới 2.904 doanh nghiệp, bằng 96,8% kế hoạch và tăng 20,1% cùng kỳ (tăng 486 doanh nghiệp), tỉnh đứng thứ 13/34 tỉnh, thành trong cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về số doanh nghiệp thành lập mới, vốn điều lệ đăng ký 25.266 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ; có 657 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy phát biểu tại phiên họp.

Cùng với kết quả trên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 9 tháng được cải thiện đáng kể; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và theo dõi, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành đúng kế hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Vẫn còn những khó khăn, thách thức

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025, ước thực hiện năm 2025 cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Trong đó đáng chú ý là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng và giá cả tăng cao đột biến chưa được giải quyết triệt để.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể tăng 119,6% so với cùng kỳ, thông báo tạm ngừng kinh doanh tăng 28,5% so với cùng kỳ; tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa được cải thiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành có lúc, có nơi còn vướng mắc, chưa được hướng dẫn, khắc phục kịp thời, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được tích hợp đồng bộ; nhà ở công vụ, trụ sở làm việc còn khó khăn; năng lực chuyên môn cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ mới về phân cấp, phân quyền. Tình trạng thiếu giáo viên tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu...

Qua báo cáo cũng như ý kiến thảo luận của đại biểu tại phiên họp, nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế được nhận diện đó là nhiều vướng mắc trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản,... chậm được tháo gỡ, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Công tác phân tích, dự báo, nắm bắt tình hình của một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, chưa thực sự chủ động, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, thậm chí có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên, quy mô dân số và khối lượng công việc tăng lên, trong khi năng lực tiếp cận nhiệm vụ mới của cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế, tâm lý chờ đợi, làm việc cầm chừng. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chưa sâu sát, quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm...

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao và nhấn mạnh những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục liên quan các vấn đề như: Việc tạo dựng môi trường đầu tư; hoạt động giải ngân vốn đầu tư công; việc giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cùng với việc bám sát kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương đã đề ra trong năm 2025 cũng như 11 nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được đề ra trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025, ước thực hiện năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các ngành, địa phương tập trung khắc phục nghiêm túc, hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được cơ quan chức năng chỉ ra trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các ngành, các địa phương phải chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

Liên quan đến nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gợi mở một số giải pháp và lưu ý các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện như: Giải quyết thực trạng khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu; làm tốt công tác chi hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng; đối với những dự án đã giao vốn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình...

Cùng với nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên các lĩnh vực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Mỗi cá nhân, mỗi ngành, lĩnh vực cần xác định rõ trách nhiệm của mình để cùng cả tỉnh tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch vì sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục duy trì tốt các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội; củng cố an ninh - quốc phòng; duy trì hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 cho các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do tỉnh quản lý (đợt 2); Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm 1.2 khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 109/2018/NQ-HĐND, ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 (đợt 4) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Đề án mua sắm thiết bị y tế cho các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030; Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc