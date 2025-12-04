Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026

Sáng 04/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh và các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đảng ủy quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026 của Đảng ủy Quân khu; báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026; báo cáo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2025; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2025; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số việc trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh giữa hai kỳ hội nghị Đảng ủy.

Năm 2025, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt trên tất cả các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tuyển chọn 3.652 công dân nhập ngũ; tổng kết các Đề án QS, QP giai đoạn 2021-2025, ban hành Đề án giai đoạn 2026-2030; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN đạt kết quả cao. Thực hiện tốt công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; tích cực đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy có hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, ngoại giao Nhân dân", các mô hình giúp Nhân dân phát triển kinh tế và vai trò cán bộ Biên phòng tăng cường xã.

Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (24/8/1945 - 24/8/2025), đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách tồn đọng, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát “Xóa đói, giảm nghèo”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) không để bị động, bất ngờ; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng, đủ nội dung, chương trình, đạt kết quả tốt; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng lên. Quán triệt, thực hiện nghiêm Đề án sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác đối ngoại quân sự được duy trì có hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào).

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, công tác phối hợp của Đảng ủy Quân sự với các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, thống nhất về 11 chỉ tiêu và giải pháp, nhiệm vụ để quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QS, QP năm 2026.

Phó Chính ủy Quân khu 4 Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chính ủy Quân khu 4 Lê Văn Trung nêu rõ: với những kết quả nổi bật năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhấn mạnh về tình hình thời sự, chính trị của thế giới và khu vực, trong nước, Phó Chính ủy Quân khu 4 đề nghị năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh bám sát vào 11 chỉ tiêu, 6 nhóm giải pháp trọng tâm mà dự thảo Nghị quyết đã xác định nhằm tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong mọi tình huống.

Tập trung xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định lâu dài. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, nhất là về tiêu chuẩn chính trị. Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự để Quân khu và Tỉnh ủy có hướng chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Với truyền thống, bản lĩnh và kinh nghiệm đã được khẳng định Phó Chính ủy Quân khu 4 tưởng rằng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Năm 2025 là năm đặc biệt, có nhiều yếu tố chưa từng có tiền lệ, tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương. Nhưng với sự nỗ lực rất cao lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS,QP. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng; chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai; tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ Nhân dân trong mọi tình huống. Công tác chính sách, hậu phương Quân đội, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai nghiêm túc, nhân văn, đúng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả đã nêu tại hội nghị đã khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh trong giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thể hiện rõ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Bước sang năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung cao độ vào việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quân sự địa phương vững chắc ngay từ cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang; xây dựng chi bộ, đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy hoạch thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương; gắn chặt quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng ngay trong từng dự án, từng địa bàn. Cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch, đề án sát thực tiễn, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí lưu ý vai trò của đội ngũ Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS,QP, giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh tin tưởng với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng trong mọi tình huống.

