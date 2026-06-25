Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Chiều 25/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Thượng Tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng Tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành và xã, phường trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026 dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động; đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở có nhiều biến động, song Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phạm Văn Sâm trình bày Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Quân sự Quân khu 4.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Toàn trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Nổi bật, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, diễn tập khu vực phòng thủ và công tác biên phòng; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 3.850 công dân nhập ngũ; kiện toàn 166 ban CHQS xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính; triển khai các đề án, dự án quốc phòng giai đoạn 2026-2030.

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy; triển khai giao nhiệm vụ diễn tập cho 41 xã, phường; tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Trên tuyến biên giới, lực lượng biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý 144 vụ với 161 đối tượng vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, nhất là cấp cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khắc phục khâu yếu, điểm yếu trong công tác xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt".

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đinh Bạt Văn phát biểu tại hội nghị.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đỗ Ngọc Vĩnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với thực tiễn chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, nêu rõ những khó khăn, hạn chế về chất lượng công tác tham mưu, công tác tuyển quân.

Các ý kiến cũng đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời gian tới nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập xã, phường tác chiến trong khu vực phòng thủ và xây dựng các công trình quốc phòng; phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu".

Phó Chính ủy Quân khu 4 Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng Tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần nghiêm túc làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu quyết liệt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung triển khai các đề án, công trình quốc phòng, công trình phòng thủ theo quy hoạch thế trận quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm, các khu vực nhạy cảm; chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; chuẩn bị chu đáo cho các cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của Quân khu 4. Quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về công tác xây dựng Đảng, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quân sự cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin tưởng vào truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đã đạt được, Thượng Tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Hiếu