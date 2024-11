Đảng bộ xã Hoằng Quý kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sáng 2/11, Đảng bộ xã Hoằng Quý (Hoằng Hóa) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (8/11/1954 - 8/11/2024).

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Hoằng Quý là vùng đất cổ, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, với những địa danh đã đi vào sử sách như Kẻ Đừng, Phú Trừng Trang, Phú Khê. Trải qua biến thiên của thời gian và thăng trầm lịch sử, lúc sáp nhập, khi chia tách song Hoằng Quý vẫn giữ được bản sắc riêng có của một làng quê.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và con em xa quê xã Hoằng Quý đã cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử đầy gian khó mà tự hào của Đảng bộ xã Hoằng Quý trên chặng đường 70 qua.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Hoằng Quý nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, đại diện con em xa quê phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tiếp nối truyền thống quê hương, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Quý đã khơi dậy các nguồn lực, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ một xã thuần nông, đến nay, kinh tế địa phương có bước phát triển vượt bậc, liên tục đạt mức tăng trưởng cao so với các đơn vị trong huyện. Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 69 triệu đồng/năm. Toàn xã đang trên lộ trình hoàn thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với thực hiện các tiêu chí đô thị để xây dựng Hoằng Quý sớm trở thành phường trước năm 2030.

Chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tích, kết quả đạt được của xã Hoằng Quý luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là các chi bộ và đảng bộ xã. Từ chi bộ đầu tiên khi mới thành lập với 34 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Hoằng Quý đã có 417 đảng viên với 12 chi bộ trực thuộc và trải qua 27 kỳ đại hội. Đội ngũ đảng viên không chỉ tăng về số lượng mà trình độ chính trị, chuyên môn ngày càng được nâng cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng.

Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa Lê Xuân Thu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hoằng Quý đã đạt được trong 70 năm qua.

Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa đề nghị Đảng bộ và Nhân dân Hoằng Quý tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng khối đoàn kết vững chắc, làm động lực hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phát huy lợi thế của xã nằm trên các tuyến đường giao thông lớn chạy qua, có khu công nghiệp phía Bắc huyện, Hoằng Quý cần tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư, quy hoạch mở rộng, hình thành các cơ sở sản xuất công nghiệp gắn với kinh doanh dịch vụ và phát triển làng nghề thủ công truyền thống. Quản lý quy hoạch và đưa vào khai thác các tiềm năng, lợi thế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng cường đào tạo các ngành nghề chuyên sâu đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH, phát triển Hoằng Quý trở thành đô thị vệ tinh của khu đô thị Phú Quý trong tương lai không xa.

Đồng chí cũng lưu ý, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội. Quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với các hoạt động lễ hội và du lịch. Coi trọng phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Hoằng Quý.

Nhân dịp này, xã Hoằng Quý đã trao quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quý qua các thời kỳ.

Xã Hoằng Quý đã phát động phong trào thi đua, thực hiện thằng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024-2025.

Việt Hương