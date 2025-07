Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tập trung “tăng tốc” trong 6 tháng cuối năm 2025

6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cả nước tập trung cho đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả toàn diện

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua, Đảng ủy Công ty xác định rõ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 vừa mới diễn ra, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Võ Mạnh Hà cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ và toàn đơn vị. Đây là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, là sự kiện chính trị trọng đại, tác động đến toàn bộ quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là năm kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm ngày thống nhất đất nước, đồng thời là thời điểm mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc với nhiều quyết sách lớn được thực thi.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy EVN và Đảng ủy EVNGENCO1, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Đảng bộ Công ty đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua xây dựng nghị quyết, chương trình công tác năm, ban hành 234 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời các mặt hoạt động một cách khoa học, hiệu quả và thực chất.

Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai bài bản, nền nếp công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ thông qua xây dựng các văn bản triển khai công tác thông tin tuyên truyền để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai với tinh thần nghiêm túc, chủ động, đi vào chiều sâu.

Trong công tác tổ chức, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, các mặt công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác đảng viên, khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tiếp tục duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra được tăng cường gắn với kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, phương pháp thực hiện.

Đảng ủy Công ty tập trung, lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành của tổ máy để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tập đoàn, Tổng công ty giao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sản xuất điện đạt 1.749,81 triệu kWh, đạt 47,73% (3.666 triệu kWh) kế hoạch năm của EVNGENCO1. Công ty luôn đảm bảo độ sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.

Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhiệm kỳ 2025-2030

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục duy trì nền nếp các mặt công tác xây dựng đảng, đảm bảo triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu Đảng bộ tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; tuyên truyền và bồi dưỡng chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đặc biệt chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, khóa XIII và Chỉ thị 05 CT/TW gắn với xây dựng và thực hiện có kết quả văn hóa doanh nghiệp của Công ty. Thực hiện công tác cán bộ, đảng viên theo đúng Quy chế, Quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình, tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên và NLĐ; kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chuyên môn xem xét, giải quyết. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và NLĐ trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngay từ cơ sở.

Đảng ủy Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy những ưu điểm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan, phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Cấp ủy các cấp Công ty tăng cường chú trọng việc kiểm tra chấp hành Điều lệ đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế làm việc, chương trình công tác của các tổ chức đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác xử lý sau kiểm tra giám sát để kịp thời khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của EVNGENCO1 giao. Tăng cường chỉ đạo công tác sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị, giảm thiểu số lần sự cố trong quá trình vận hành các tổ máy. Nâng cao đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là lực lượng sản xuất, kỹ thuật, sửa chữa của Nhà máy. Đảm bảo cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất. Áp dụng khoa học công nghệ đẩy mạnh sáng kiến khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tham gia có hiệu quả trên thị trường điện nhằm tăng doanh thu bán điện so với doanh thu theo hợp đồng mua bán điện. Tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của EVNGENCO1. Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Nguyễn Hiền (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)