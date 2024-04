Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, lượng khách du lịch đến với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tăng đột biến. Đây được xem là thời điểm vàng của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) được các ngành chức năng cũng như các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch chú trọng nhằm xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện.

Du khách ăn trưa tại Khách sạn Sơn Trang 1, TP Sầm Sơn.

Thành phố biển Sầm Sơn là điểm đến du lịch hấp dẫn, hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Mùa du lịch năm 2024 mở màn bằng đêm khai mạc lễ hội du lịch biển và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội khiến lượng khách đến với Sầm Sơn tăng đột biến, kéo theo nhu cầu mua bán, sử dụng thực phẩm và lưu trú tại các nhà hàng, khách sạn, cũng như các cơ sở ăn uống tăng cao.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATTP mùa du lịch 2024, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, TP Sầm Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong “Tháng hành động vì ATTP” nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định về đảm bảo chất lượng ATTP.

Cùng với đó, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm tại các chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán kinh doanh đồ ăn nhanh, cà phê, trà sữa... sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, lựa chọn kỹ lưỡng nguồn thực phẩm cũng như đảm bảo quá trình sản xuất, chế biến và phục vụ trên bàn ăn cho thực khách theo quy trình khép kín, bảo đảm ATTP và chất lượng tốt nhất.

Khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào được các nhà hàng trên địa bàn TP Sầm Sơn kiểm soát chặt chẽ.

Phó Giám đốc Khách sạn Sơn Trang 1 Nguyễn Thị Trang cho biết: "Xác định vệ sinh ATTP là vấn đề sống còn của ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vì thế, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP. Khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ từ các chủ mối hàng uy tín, nhập hàng ngày. Khâu chế biến tuân thủ quy trình về việc lấy mẫu, lưu mẫu đồ ăn theo đúng quy định. Trong quá trình sản xuất, chế biến và phục vụ bữa ăn cho thực khách, tất cả nhân viên phục vụ đều được khám sức khỏe định kỳ, tập huấn và thực hiện nghiêm quy trình về đảm bảo ATTP".

Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn Nguyễn Văn Ngọc được biết: Trên địa bàn thành phố có hơn 700 khách sạn, nhà nghỉ, gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng trăm cơ sở kinh doanh thủy hải sản. Vào mùa du lịch, lượng khách đông và gia tăng đột biến nên công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được các cấp chính quyền thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; rà soát lực lượng tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ chế biến, kinh doanh thực phẩm; tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm ATTP cho chủ các nhà hàng những người trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; thành lập các tổ giám sát để tăng cường công tác giám sát vệ sinh ATTP. Đồng thời hướng dẫn cho các chủ nhà hàng, khách sạn thực hiện tốt các quy định về vệ sinh ATTP như khám sức khỏe, cập nhật kiến thức ATTP...

Còn tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn), hiện có gần 40 cơ sở lưu trú và hàng chục nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vào thời gian cao điểm, trung bình mỗi ngày, các cơ sở lưu trú, ăn uống tại đây tiêu thụ tới hàng tấn thủy hải sản các loại. Chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay, các chủ nhà hàng, khách sạn đã chủ động khảo sát, ký hợp đồng cung ứng với các đơn vị, cá nhân nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn thị xã và các địa phương ven biển khác. Việc nhập hàng được thực hiện hàng ngày để đảm bảo nguồn thực phẩm tươi sống, an toàn.

Khu du lịch Eo Gió, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, mặc dù mới đi vào hoạt động hơn 1 năm, nhưng công tác đảm bảo ATTP đã được thực hiện nền nếp. Những ngày này, nhà hàng phục vụ hơn 500 khách mỗi ngày, khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng.

Đầu bếp Nhà hàng Eo Gió Bãi Ngang, xã Quảng Thái, chế biến món ăn cho du khách.

Chủ Nhà hàng Eo Gió Bãi Ngang Trần Công Dương cho biết, tại Khu du lịch Eo Gió vấn đề vệ sinh ATTP luôn được đặt lên hàng đầu; nguồn thực phẩm khô và tươi sống đều phải có nguồn gốc rõ ràng; nhà hàng cử nhân viên phục vụ, đầu bếp tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về bảo quản, chế biến thực phẩm... do ngành y tế tổ chức. Ngoài ra, nhà hàng cũng tăng cường tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ; trong khâu bảo quản và chế biến chú ý đến các điều kiện vệ sinh; thực hiện tốt việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nguyễn Hữu Hà cho biết: Thực hiện “Tháng hành động ATVSTP”, đặc biệt, dịp lễ 30/4 - 1/5, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường, quyết liệt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến... Đồng thời, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm khi cần thiết.

Qua kiểm tra, cơ bản các chủ cơ sở đều chấp hành tốt quy định về lưu mẫu thức ăn, có nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hợp đồng và Giấy khám sức khỏe định kỳ nhân viên phục vụ... đảm bảo các tiêu chí quy định.

Để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi, ý nghĩa, ngoài sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATTP; thì đòi hỏi công tác đảm bảo ATTP cần được các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao ý thức, trách nhiệm và người tiêu dùng cần trở thành người tiêu dùng thông thái, nâng cao ý thức cảnh giác trước các mối nguy dẫn đến ngộ độc thực phẩm; cần tìm hiểu, lựa chọn các nhà hàng, địa điểm ăn uống có uy tín, đủ điều kiện bảo đảm ATTP, tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Tô Hà