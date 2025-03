Đảm bảo dòng chảy thông tin chính thống đến từng địa phương, cơ sở

Báo, tạp chí của Đảng không đơn thuần là những ấn phẩm thông tin, mà còn là kênh tuyên truyền quan trọng, góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức chính trị và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tại Thanh Hóa, việc phát hành và sử dụng báo Đảng luôn được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo dòng chảy thông tin chính thống đến từng địa phương, cơ sở.

Các đảng viên Chi bộ bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát) đọc báo Đảng trước kỳ sinh hoạt chi bộ.

Những kết quả đáng khích lệ

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, công tác phát hành báo Đảng tại Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong quý IV/2024 và 2 tháng đầu năm 2025, kết quả phát hành ghi nhận những dấu hiệu khả quan, khẳng định sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với công tác tuyên truyền báo chí. Cụ thể, số lượng báo Đảng phát hành trong quý IV/2024 tăng đáng kể so với quý III/2024 và cùng kỳ năm trước. Báo Nhân Dân, Nguyệt san Nhân Dân, Nhân Dân cuối tuần đạt 772.391 tờ/cuốn, tăng 2% so với quý III/2024 và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2023. Báo Thanh Hóa thường kỳ và Thanh Hóa hằng tháng đạt 1.148.401 tờ, tăng 17% so với quý III/2024 và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tạp chí Cộng sản, Hồ sơ sự kiện và Tạp chí Xây dựng Đảng duy trì ổn định lượng phát hành.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2025, việc phát hành báo Đảng có dấu hiệu chững lại, một số ấn phẩm giảm nhẹ, do nguyên nhân khách quan như việc Ban Dân tộc tỉnh tạm dừng cấp báo cho người uy tín để chờ phê duyệt danh sách và phương án cấp báo mới. Bên cạnh đó, quá trình sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tác động đến việc đặt mua báo tại một số cơ quan, đơn vị. Nhưng điều đáng mừng là 100% chi bộ khu dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì đặt mua báo Nhân Dân và báo Thanh Hóa. Hầu hết các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND đều đặt đủ 4 loại báo Đảng theo quy định.

Khó khăn cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác phát hành báo Đảng tại Thanh Hóa vẫn còn một số khó khăn. Vẫn còn 13 đơn vị chưa đặt báo Nhân Dân, 12 đơn vị chưa đặt Báo Thanh Hóa hàng ngày, 107 đơn vị chưa đặt Tạp chí Cộng sản và 82 đơn vị chưa đặt Tạp chí Xây dựng Đảng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi cơ chế hoạt động và tiết giảm chi phí của một số cơ quan, đơn vị. Một số địa phương vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận báo chí do địa hình phức tạp, giao thông chưa thuận lợi.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Mường Lát đọc báo đầu giờ.

Bên cạnh đó, thói quen tiếp cận thông tin của người dân cũng đang dần thay đổi trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và báo điện tử khiến báo in không còn giữ vị trí độc tôn như trước. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc duy trì lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới.

Giữ vững dòng chảy thông tin chính thống

Trước những thách thức đó, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo công tác phát hành báo Đảng đúng tiến độ và đến tay độc giả nhanh chóng, kịp thời. Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhận báo Nhân Dân và báo Thanh Hóa trong ngày, 99% phường, xã, thị trấn nhận báo đúng thời gian quy định. Riêng 4 xã thuộc huyện Mường Lát do điều kiện địa lý khó khăn nên việc nhận báo có chậm hơn, ngành bưu điện đang tích cực tìm giải pháp khắc phục. Ngoài việc đảm bảo chuyển phát báo, tạp chí kịp thời, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cũng đang nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của báo Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Để tiếp tục giữ vững và duy trì công tác phát hành báo Đảng tại Thanh Hóa, các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của báo Đảng trong đời sống chính trị - xã hội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đặt mua và sử dụng báo Đảng. Xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là có cơ chế đặc thù đối với các địa phương khó khăn, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí đặt mua báo Đảng để đảm bảo không có “vùng trắng” thông tin. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cần sớm hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh để tiếp tục duy trì việc cấp báo cho người có uy tín trong thời gian sớm nhất.

Đảng viên và Nhân dân bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn (Mường Lát) thường xuyên theo dõi Báo Thanh Hóa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, báo Đảng cần phát triển mạnh mẽ các phiên bản điện tử, tăng cường nội dung đa phương tiện để phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của độc giả hiện đại. Cải thiện hệ thống phân phối, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, cần có giải pháp tối ưu hóa quá trình vận chuyển và phát hành báo, đảm bảo thông tin đến tay người đọc nhanh chóng và chính xác.

Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý bưu chính viễn thông), Bưu điện tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Đảng theo quy định.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều như hiện nay, báo Đảng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác phát hành báo Đảng không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm chính trị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và ngành bưu điện, tin tưởng rằng dòng chảy báo Đảng tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, lan tỏa những giá trị cốt lõi, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Ngọc Lan