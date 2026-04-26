Đảm bảo cấp điện phục vụ mùa du lịch hè Sầm Sơn năm 2026

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án cấp điện, Điện lực Sầm Sơn - Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần vào thành công của sự kiện mở màn mùa du lịch hè Sầm Sơn 2026.

Nhân viên Điện lực Sầm Sơn kiểm tra các điểm cấp điện tại khu vực trung tâm Quảng trường.

Tối 25/4, tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn đã diễn ra chương trình Khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”.

Xác định đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Sầm Sơn đã chủ động xây dựng phương án cấp điện chi tiết, huy động nhân lực, vật tư và phương tiện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ xuyên suốt chương trình.

Nhân viên Điện lực Sầm Sơn - Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra hệ thống điện tại khu vực Quảng trường biển.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tổng thể lưới điện trung áp, hạ áp cấp điện cho khu vực Quảng trường biển và các khu vực lân cận; rà soát tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây, tủ điện; xử lý kịp thời các tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức sự kiện, các đơn vị liên quan để khảo sát phụ tải, xác định điểm cấp điện ưu tiên và chuẩn bị các phương án dự phòng.

Trong thời gian diễn ra chương trình, đơn vị bố trí lực lượng trực vận hành tại các vị trí trọng điểm, tăng cường theo dõi thông số vận hành hệ thống điện 24/24h; chuẩn bị đầy đủ máy phát điện dự phòng, vật tư, thiết bị thay thế và phương tiện xử lý sự cố nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công nhân viên, Điện lực Sầm Sơn đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố gián đoạn điện trong suốt thời gian diễn ra chương trình, góp phần vào thành công chung của Lễ khai mạc du lịch hè Sầm Sơn năm 2026.

Công ty Điện lực Thanh Hóa bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định góp phần tạo nên thành công cho lễ khai mạc du lịch hè Sầm Sơn năm 2026.

Bước vào mùa cao điểm nắng nóng và du lịch hè năm 2026, dự báo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn phường Sầm Sơn sẽ tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và du khách, Điện lực Sầm Sơn sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ lưới điện; vệ sinh cách điện hotline; xử lý triệt để các điểm có nguy cơ quá tải; nâng công suất các trạm biến áp phụ tải tăng cao; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo lưới điện khu vực trọng điểm du lịch. Thực hiện trực vận hành 24/24h trong thời gian cao điểm; theo dõi sát tình hình phụ tải; xây dựng các phương án chuyển tải linh hoạt; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện và lực lượng xử lý sự cố nhanh chóng. Chủ động tiếp nhận, giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện của khách hàng; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ điện trực tuyến. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa nắng nóng; cảnh báo nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện; nâng cao ý thức tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong cộng đồng dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị và các giải pháp đồng bộ, Điện lực Sầm Sơn quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và mùa du lịch hè năm 2026 trên địa bàn.

Ngọc Anh - (CTV NL)