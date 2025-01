Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại thị xã Nghi Sơn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 16/1, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Nghi Sơn, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chuyên gia, người lao động Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn công ty tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới. Nhân dịp Tết nguyên đán sắp đến, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc toàn thể cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, người lao động công ty năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công mới.

Tiếp đó, đồng chí Chỉ huy trưởng CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hừu, tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình; chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Lê Thị Phớt, tròn 100 tuổi, ở tổ dân phố Yên Cầu, phường Bình Minh và chúc tết các gia đình chính sách tiêu biểu. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thăm hỏi tình hình đời sống, chúc các gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu học tập và noi theo.

Làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa và Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị thị xã Nghi Sơn chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự; quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân để nhân dân được vui xuân đón tết an toàn, đầm ấm. Ngay sau Tết triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ giao nhận quân và công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển, chủ quyền an ninh lãnh thổ quốc gia, các lực lượng cần nêu cao cảnh giác, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm soát tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển bảo đảm an toàn.

Xuân Hùng (Bộ CHQS tỉnh)