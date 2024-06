Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Thọ Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 16 và 17/6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Thọ Xuân đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thọ Xuân đã có bước phát triển toàn diện, 10/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai đồng bộ, rộng khắp, mang lại nhiều kết quả thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Các chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được đẩy mạnh triển khai thực hiện, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHTN tiếp tục được chú trọng thực hiện; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; vị trí, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao lẵng hoa của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chúc mừng đại hội.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, hằng năm Hội LHTN Việt Nam huyện Thọ Xuân đều được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên và được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ghi nhận, đánh giá cao.

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, mục tiêu là xây dựng lớp thanh niên Thọ Xuân có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và sức trẻ của thanh niên trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Thọ Xuân ngày càng giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lê Văn Châu trao lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ xuân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà thanh niên huyện Thọ Xuân đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí đề nghị Hội LHTN huyện tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các phương thức hoạt động và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống cho thanh niên, nhất là việc triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, nỗ lực, gắn kết chặt chẽ các hoạt động của tổ chức Hội với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa, chung tay bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 41 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thọ Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Đỗ Duy Nhã (CTV)